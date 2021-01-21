Çorlu'da "Afet Eğitim Merkezi" kurulacak

Çorlu ilçesinde ""Afet Eğitim Merkezi" kurulması için çalışma başlatıldı.

Çorlu Belediyesi Başkan Yardımcısı Oktay Çolpan, yaptığı açıklamada, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ocak ayı olağan meclis toplantısında alınan karar doğrultusunda, Trafik Eğitim Parkı yanında yer alan yaklaşık 28 dönümlük alanın, bedelsiz olarak 5 yıllığına Çorlu Belediyesine devredildiğini söyledi.

Bu alanda, Çorlu Belediyesi tarafından afet eğitimlerinin verileceği bir merkez kurulacağını ve önümüzdeki günlerde protokol imzalanacağını anlatan Çolpan, AFAD ve AKUT ile eğitim iş birliği yaparak belediye bünyesinde kurulan ve gönüllü katılımcılardan oluşturulacak onar kişilik timlerin bu parkurlarda eğitim alacaklarını ifade etti.

Çolpan, şöyle konuştu:

"Afet ve acil durumlarda görev yapmak üzere belediyemiz bünyesinde kurulan arama kurtarma ekibimizde 21 personelimiz bulunuyor. Çorlu Belediyesi olarak afete hazır birey ve afete dirençli toplum oluşturmak hedefiyle halkımızın da katılımını sağlayarak Çorlu'muzda arama kurtarma ekiplerinin ve gönüllü vatandaşlarımızın sayısını artırmak için çalışmalar yürütüyoruz. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin mülkiyetinde bulunan ilçemiz Hatip Mahallesi 2709-2074-2694 ve 2096 nolu adalar arasında kalan 27 bin 755 metrekarelik alanın 5 yıllığına bedelsiz olarak tahsisine yönelik karar alan ve afetlere hazırlık çalışmalarının öneminin bilinciyle hareket eden Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclis üyelerimize teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel