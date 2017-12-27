Çorlu'da 700 Şişe Kaçak İçki Ele Geçirildi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis ekipleri, yaklaşan yılbaşı gecesi öncesi yaptığı operasyonda yaklaşık 700 şişe kaçak içki ele geçirdi.



Şeyhsinan Mahallesi'nde yer alan ve işletmeciliğini N.M.'nin yaptığı işyerinde kaçak içki satışı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (Çorlu KOM) Grup Amirliği ekipleri, nöbetçi Cumhuriyet Savcısından alınan arama ve el koyma kararına istinaden işyerinde arama yaptı. Aramalarda 590 şişe gümrük kaçağı içki ile 29 litre el yapımı şarap ve yine el yapımı olan 28 litre rakı ele geçirildi. 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında Çorlu'da Havuzlar Mahallesi'nde yer alan ve işletmeciliğini C.G. adlı kişinin işyerinde de arama yapan Çorlu KOM ekipleri, satışa hazır vaziyette ambalajlanmış el yapımı 25 litre içki ve 9 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirdi.



Çorlu KOM ekiplerince Ergene ilçesinde yapılan operasyonda ise Yeşiltepe Mahallesi'nde yer alan ve işletmeciliğini A.D.'nin yaptığı işyerinde de nöbetçi Cumhuriyet Savcısından alınan arama kararına istinaden arama yapıldı. Yapılan aramalarda, 94 şişe gümrük kaçağı içki ile satışa hazır toplam 12 litre el yapımı içki ele geçirdi.



Polis ekiplerinin 3 ayrı işyerine yaptığı operasyonda yaklaşık olarak 700 şişe gümrük kaçağı içki ile yine yaklaşık olarak 65 litre el yapımı kaçak içki ele geçirildi. - TEKİRDAĞ