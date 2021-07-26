ÇORLU'DA 5 KATLI APARTMANDA YANGIN

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde 5 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın, mahalle halkını korkuttu.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde 5 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın, mahalle halkını korkuttu. Binada dumandan etkilenenlere sağlık ekipleri müdahale etti.

Yangın, Muhittin Mahallesi Bağlariçi 2'nci Sokak üzerindeki 5 katlı apartmanın çatı katında çıktı. Çatıdan dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede çatının tamamını sardı. Apartman içinde kalanlar dumandan etkilendi. Bu kişilere sağlık ekipleri müdahale etti. Yangında çatının tamamı yanarken, çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı