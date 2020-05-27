Çorlu'da 4 günlük kısıtlamanın ardından meydanlarda yoğunluk yaşandı
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesi ile Çorlu ilçesinde cadde ve sokaklarda hareketlilik yaşandı.
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesi ile Çorlu ilçesinde cadde ve sokaklarda hareketlilik yaşandı.
Vatandaşlar özellikle Cumhuriyet ve Atatürk meydanlarında yoğunluk oluşturdu.
Bazı vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uymadan ağaç altlarında oturdu.
Omurtak Caddesi, Arslan Sokak, Bulvar Yolları gibi ana arterlerde de araç yoğunluğu dikkati çekti.
Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş altı çocuklar da bayramın ardından yeniden dışarıda olmanın keyfini yaşadı.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Kaynak: AA