Çorlu'da 33 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi
Çorlu'da, polisin düzenlediği operasyonda 33 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.
16.08.2020 15:41 | Son Güncelleme: 16.08.2020 15:46
Çorlu'da, polisin düzenlediği operasyonda 33 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Kemalettin Mahallesi'ndeki bir depoda kaçak cep telefonu bulunduğu bilgisini aldı.
Depoya yapılan baskında, 33 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: AA