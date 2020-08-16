Çorlu'da 33 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi Çorlu'da, polisin düzenlediği operasyonda 33 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Çorlu'da, polisin düzenlediği operasyonda 33 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Kemalettin Mahallesi'ndeki bir depoda kaçak cep telefonu bulunduğu bilgisini aldı.

Depoya yapılan baskında, 33 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA