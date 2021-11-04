Çorlu'da 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı - Haberler
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Çorlu'da 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel
Çorlu'da 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Çorlu ilçesinde bakır tel hırsızlığı yaptığı iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

ÇORLU, TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu ilçesinde bakır tel hırsızlığı yaptığı iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Polis ekipleri, Hıdırağa Mahallesi Çerkezköy yolunda 3 şüphelinin bir otomobili iterek götürdüğünü fark etti.

Şüpheliler polise otomobilin benzinin bittiğini, bu nedenle iterek götürdüklerini söyledi.

Aracın bagajında arama yapan polis, demir kesme makası ve 100 kilogram bakır tel ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Çorlu'da 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Son Dakika Haberleri
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