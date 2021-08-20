Çorlu'da 250 polis ile uyuşturucu operasyonu
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Çorlu'da 250 polis ile uyuşturucu operasyonu

Çorlu'da 250 polis ile uyuşturucu operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 250 polisin katılımı ile uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 250 polisin katılımı ile uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş/Narkotik Şubeleri, Çorlu ilçesinde 19 hedef şahıs ve adrese yönelik 250 personelin katılımıyla eşzamanlı şafak operasyonu gerçekleştirdi. Operasyona drone ve uyuşturucu arama köpekleriyle de destek verilirken, aramalarda, 4 adet tezkeresiz av tüfeği, 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, 33 fişek eroin ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. Çeşitli suçlardan aranan 6 şahıs yakalanırken, ayrıca 10 şahıs hakkında da adli işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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