Çorlu'da 2019 yılında 676 spor müsabakası oynandı

15.12.2019 13:50 | Son Güncelleme: 15.12.2019 13:56

Çorlu Belediyesi, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü idaresinde bulunan spor tesislerinde 2019 yılı içerisinde 676 müsabakada 11 bin 41 sporcu, 447 antrenör ve 8 bin 180 seyirci ağırladı.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt konuyla ilgili açıklamasında, sporun daha geniş kitlelere yayılmasını sağlamak için çalıştıklarını ve bu bağlamda hizmetlerinin devam edeceğini söyledi.

2019 yılında yüzlerce spor müsabakasında sporcu ve seyirciye ev sahipliği yaptıklarını belirten Başkan Sarıkurt, şehrin spor ihtiyaçlarını karşılayıp, yenilikçi, öz güven sahibi ve ahlaklı sporcular yetiştirerek sporun her dalına katkı sağlamayı misyon edindiklerini söyledi.

Sporda öncü bir belediye olmak ve sporu Çorlu'da herkesin yaşam tarzı haline getirmek için çalışmaya devam ettiklerini ifade eden Sarıkurt, konuşmasına şöyle devam etti:

"En yoğun sporcu ve seyirci sirkülasyonu Çorlu Belediyesi Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşirken, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü idaresinde bulunan tesislerinde oynanan 676 müsabakada 2019 yılı içerisinde 11 bin 41 sporcu ve 447 antrenör ile 8 bin 180 seyirci ağırlandı. Sporu sevdirmek için şehrimizde elimizden geleni yapıyoruz"

Kaynak: AA