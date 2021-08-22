Çorlu'da 200 polisin katıldığı "huzur" denetimi yapıldı
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Çorlu'da 200 polisin katıldığı "huzur" denetimi yapıldı

Çorlu'da 200 polisin katıldığı 'huzur' denetimi yapıldı
Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel

Çorlu ilçesinde, 200 polisin katıldığı "Huzur" denetimi yapıldı.

Çorlu ilçesinde, 200 polisin katıldığı "Huzur" denetimi yapıldı.

Denetimlerde, 5 ayrı noktada oluşturulan arama ve kontrol noktasında, şüpheli görülen şahıslar, araçlar ile umuma açık alkollü ve alkolsüz mekanlar da kontrol edildi. Kurallara uymayan 5 işletme hakkında tutanak tutuldu.

Huzur denetimlerinde, bin kişinin GBT'si sorgulandı, farklı suçlardan aranan 6 kişi gözaltına alındı.

Trafik ekipleri tarafından 180 aracın kontrolü yapıldı, eksik belgesi bulunan yada kural ihlali yapan sürücülere 17 bin lira de ceza kesildi.

Ayrıca denetimlerde bir adet ruhsatsız tabanca ve buna ait mermi ele geçirildi.

Çorlu'da 200 polisin katıldığı 'huzur' denetimi yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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