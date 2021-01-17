Çorlu'da 2 ruhsatsız silah ele geçirildi
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Çorlu'da 2 ruhsatsız silah ele geçirildi

17.01.2021 17:21 | Son Güncelleme: 17.01.2021 17:21
Çorlu'da 2 ruhsatsız silah ele geçirildi

Çorlu ilçesinde polis ekiplerce 2 ruhsatsız silah ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

Çorlu ilçesinde polis ekiplerce 2 ruhsatsız silah ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cemaliye Mahallesi'nde şüpheli O.A.'nın üzerinde ruhsatsız tabanca, şarjör ve 11 dolu fişek ele geçirdi.

Ekipler, Hıdırağa Mahallesi'nde de E.M.'nin üzerinde ruhsatsız tabanca, şarjör ve 5 dolu fişek buldu.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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