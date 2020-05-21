Çorlu'da 2 kişi hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalandı Çorlu ilçesinde bir iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Çorlu ilçesinde bir iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı. Şeyhsinan Mahallesi'nde bir iş yerinden 102 ekran LCD televizyon ve motosiklet çalınması üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirledi. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, M.D. ve H.Ş'yi gözaltına aldı. Motosiklet ve televizyon iş yeri sahibi S.T'ye teslim edildi. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor. Kaynak: AA