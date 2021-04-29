Çorlu'da 2 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
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Çorlu'da 2 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel

Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 2 kilogram bonzai ele geçirildi.

Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 2 kilogram bonzai ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda 2 kilogram bonzai, 70 gram toz esrar, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 105 lira ve uyuşturucu imalatında kullanılan malzemeler ele geçirdi.

Gözaltına alınan F.G.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Çorlu'da 2 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Çorlu'da 2 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Çorlu'da 2 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Çorlu'da 2 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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