Çorlu'da 2 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 2 kilogram bonzai ele geçirildi.
Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 2 kilogram bonzai ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda 2 kilogram bonzai, 70 gram toz esrar, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 105 lira ve uyuşturucu imalatında kullanılan malzemeler ele geçirdi.
Gözaltına alınan F.G.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel