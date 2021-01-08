Çorlu'da 15 dönüm alana lavanta dikilecek
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Çorlu'da 15 dönüm alana lavanta dikilecek

08.01.2021 09:03 | Son Güncelleme: 08.01.2021 09:06
Çorlu'da 15 dönüm alana lavanta dikilecek

Çorlu ilçesinde yaklaşık 15 dönüm alana lavanta dikilmesi için çalışma başlatıldı.

Çorlu ilçesinde yaklaşık 15 dönüm alana lavanta dikilmesi için çalışma başlatıldı.

"Alternatif Bitki Yetiştiriciliği" projesi kapsamında Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonu ile Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin işbirliğinde Şahpaz Mahallesi sınırlarında yer alan 15 dönüm tarlaya lavanta dikilecek.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, traktöre binerek, Çorlu Belediyesi Trap ve Skeet Atış Poligonu'nun yanındaki tarlada inceleme yaptı.

Burada Belediye Meclis Üyesi ve Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonu Başkanı Mert Yılmaz ve Park ve Bahçeler Müdürü Erkan Tosun'dan lavanta fidesi dikimiyle ilgili bilgi alan Sarıkurt, şöyle konuştu:

"'Tarlada izi olmayanın, harmanda yüzü olmaz' dedik ve lavanta tarlamızın sürümünü gerçekleştirerek ilk çizileri çektik. Buradaki çalışmaların devamında Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz şubat ayında yapılacak fide dikimi öncesinde tarlada hazırlıklarına devam edecek. Şubat ayında düzenleyeceğimiz dikim töreni ile lavanta fidelerini toprakla buluşturacağız. 15 dönümlük alanda 30 bin lavanta fidesi dikeceğiz. Şimdiden hayırlı olmasını diliyor ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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