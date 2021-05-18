Çorlu'da 140 gram eroin ele geçirildi
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Çorlu'da 140 gram eroin ele geçirildi

Çorlu'da 140 gram eroin ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel

Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 140 gram eroin ele geçirildi.

Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 140 gram eroin ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Metruk bir binaya yapılan baskında polisi gören şüpheliler Ç.Z ve E.Y kaçtı.

Çevrede yapılan aramada 140 gram eroin bulundu. Şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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