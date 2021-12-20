Çorlu'da 11 bin adet hap ele geçirildi

ÇORLU, TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 bin 312 adet uyuşturucu hap, bin 635 TL ele geçirilirken, olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri, kent genelinde uyuşturucuya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Çorlu ilçesinde düzenlenen bir operasyonda, 11 bin 312 adet sentetik ecza hap, ve bin 635 TL para ele geçirildi. Olayla ilgili devam eden çalışmalarda 4 şüpheli şahıs daha yakalanarak, şüphelilerden 1 adet ruhsatsız tabanca bulundu.

Şüpheli 4 şahıs uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan adli mercilere sevk edilirken, 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı. - TEKİRDAĞ