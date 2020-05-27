Çorlu'da 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırı güvenlik kamerasında TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde N.P., husumetli olduğu Ahmet J.'yi konuşmak için çağırdığı parkta pompalı tüfekle vurarak yaraladı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde N.P., husumetli olduğu Ahmet J.'yi konuşmak için çağırdığı parkta pompalı tüfekle vurarak yaraladı. Olay anı güvenlik kameralarına yansırken, saldırgan ve yanındaki ağabeyi polis tarafından saklandıkları evlerinin çatısında yakalandı.

Olay, Şeyhsinan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, daha önceden aralarında husumet bulunan N.P., Ahmet J.'nin evine giderek kendisiyle konuşmak istediğini ve parka gelmesini söyledi. N.P., parka gelen Ahmet J.'ye, yanında bulunan av tüfeğiyle ateş etmeye başladı. Ahmet J. ise orada bulunan bir aracın arkasına saklanarak kendisini korumaya çalıştı, ancak vücuduna aldığı saçmalarla yaralandı. Saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Saldırı anı ise çevredeki güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Olayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ve polis ekipleri, yaralı Ahmet J., Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada saldırganın N.P., olduğunu olay sırasında yanında ağabeyi K.P.'nin de bulunduğunu belirledi. Polis şüphelerinin evine yaptığı baskında kardeşleri sakladıkları çatıda yakaladı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin emniyetteki soruşturmaları sürüyor.

Kaynak: DHA