Çorlu belediyesinden geri dönüşüme katkıda bulunan okullar destek
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Çorlu belediyesinden geri dönüşüme katkıda bulunan okullar destek

25.10.2020 15:21 | Son Güncelleme: 25.10.2020 15:24
Çorlu belediyesinden geri dönüşüme katkıda bulunan okullar destek

Çorlu Belediyesi, geri dönüşüme katkıda bulunan çevre dostu okullara destek olmaya devam ediyor.

Çorlu Belediyesi, geri dönüşüme katkıda bulunan çevre dostu okullara destek olmaya devam ediyor.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı açıklamada, Çorlu Belediyesi Çocuk Meclisi'nin Şubat ayı toplantısında alınan kararlardan birinin de en çok mavi kapak toplayan okula üç boyutlu yazıcı hediye edilmesi olduğunu söyledi.

Okullar Arası Mavi Kapak Toplama Yarışması neticesinde Şubat ayından bu yana en çok mavi kapağı toplayan okulun Vehbi Günaştı İlkokulu olduğunu belirten Başkan Sarıkurt, bu okula üç boyutlu yazıcı teslim ettiklerini kaydetti.

Sarıkurt, ilçe genelinde bu tür sosyal sorumluluk projelerini arttırarak devam ettireceklerini ifade ederek "İlçemizde Çocuk meclisimizin Şubat ayı toplantısında en çok mavi kapak toplayan okulumuza üç boyutlu yazıcı hediye edeceğimizi bildirmiştik. Şimdi yapılan yarışma sonucunda en çok mavi kapağı toplayan okulumuzu belirledik ve okul idaresine söz verdiğimiz gibi üç boyutlu yazıcıyı öğrencilerimizin kullanması için hediye ettik. Bu tür faaliyetleri devam ettireceğiz" dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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