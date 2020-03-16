Çorlu Belediyesinde 141 personele korona virüs izni
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Ahmet Sarıkurt, Çorlu, Güncel

Çorlu Belediyesinde 141 personele korona virüs izni

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, korona virüs salgını nedeniyle belediyede görevli 60 yaş üzeri ile Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamındaki 141 çalışanın izne ayrıldığını belirterek, vatandaşların mecbur kalmadıkça kalabalık ortamlara girmemesinin hastalığın seyri açısından büyük önem...

16.03.2020 17:54 | Son Güncelleme: 16.03.2020 17:54
Çorlu Belediyesinde 141 personele korona virüs izni

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, korona virüs salgını nedeniyle belediyede görevli 60 yaş üzeri ile Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamındaki 141 çalışanın izne ayrıldığını belirterek, vatandaşların mecbur kalmadıkça kalabalık ortamlara girmemesinin hastalığın seyri açısından büyük önem arz ettiğini söyledi.


Korona virüs (Kovid-19) salgınının tüm dünyayı etkisi altına aldığını ifade eden Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumların ve uzmanların açıklama ve uyarılarını yakından takip ettiklerini dile getirdi. Başkan Sarıkurt, Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan genelgeye istinaden yaptığı açıklamada, "Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 13 Mart 2020 tarihli ve 31067 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların bir kısmının idari izinli sayılmaları konusunda yine 13 Mart 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü genelgesi kapsamında Çorlu Belediyesinde çalışan 3'ü hamile, 17'si 60 yaş ve üstü, 42'si kronik hastalığa sahip, 41'i engelli, 34'ü 0-12 yaş arası çocuğu olan kadın ve 4'ü yasal süt izni kullanan toplam 141 personelimiz 16 Mart 2020 tarihinden itibaren 12 gün süreyle idari izinli sayılacaklardır" dedi.


"Personelimiz özveriyle çalışmaya devam ediyor"


Özellikle merkez bina başta olmak üzere belediye personelinin önemli bir kısmının genelgeye istinaden izinli sayılmaları nedeniyle hizmetlerde aksaklıklar meydana gelebileceğini belirten Başkan Sarıkurt, "Belediyemizde çalışan hamile, yasal süt izni kullanan, engelli çalışanlarımız, 0-12 yaş grubu çocuğu bulunan kadın personelimiz ve 60 yaş üstü personelimizin Cumhurbaşkanlığı ve bağlı müdürlükler tarafından izinli sayılmaları nedeniyle personel sayımızda önemli oranda azalma yaşandı. Hizmetlerimizin aksamaması için görevli personelimizin ellerinden gelen çabayı en üst düzeyde göstereceklerine yürekten inanıyorum. Meydana gelebilecek aksaklıklar konusunda halkımızın affına sığınarak gösterecekleri özveri için kendilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.


Korona virüs nedeniyle vatandaşları da tedbir almaları konusunda uyaran Başkan Sarıkurt, "Vatandaşlarımızın özellikle kurallara riayet etmeleri gerekiyor. Sağlık Bakanlığımız başta olmak üzere uzmanların uyarılarını takip ederek kişisel temizlik tedbirlerinizi mutlaka alın. Mecbur kalmadıkça kalabalık ortamlara girmeyin. Bu hastalığın seyri açısından büyük önem arz ediyor. Uzmanların açıklamaları doğrultusunda eller sık sık sabunla ve bol suyla yıkanmalı, su ve sabuna ulaşamayacağımız durumlar için yanımızda mutlaka kolonya veya dezenfektan taşımayı ihmal etmeyelim. Eğer kendinizi hasta hissediyorsanız mutlaka bir sağlık kuruluşuna gidin. Sağlık Bakanlığımızın açıkladığı korona virüse karşı 14 kuralı mutlaka uygulayın" şeklinde konuştu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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