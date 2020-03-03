Çorlu Belediyesi ve AFAD deprem konusunda farkındalık oluşturdu

03.03.2020 13:05 | Son Güncelleme: 03.03.2020 13:05

Tekirdağ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Çorlu Belediyesi iş birliğiyle deprem konusuna dikkat çekmek için ilçede faaliyet gösteren bir alışveriş merkezinde stant kurdu.



Çorlu Belediyesi tarafından hazırlanan Depreme Hazırlık El Kitabı 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Sivil Savunma Amiri Veli Şimşek tarafından alışveriş merkezine gelen ziyaretçilere dağıtılırken içerik hakkında bilgiler verildi.



Tekirdağ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce, AFAD Gönüllüsü Projesi kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında vatandaşlara bilgi aktarılırken hazırlanan broşürler de vatandaşlara dağıtıldı.



Çorlu Belediyesi ve AFAD ekipleri tarafından vatandaşları olası afetlere karşı bilinçlendirmek ve afetlere hazırlıklı bir şehir oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceleyen Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Çolpan, "Vatandaşlarımız afet ile acil durumlara karşı daha bilinçli bir hale getirmeliyiz. Bu kapsamda hazırladığımız kitapçık ile deprem konusunda farkındalık oluşturmayı arzu ediyoruz" dedi.



Afetlere hazır bir Çorlu için Çorlu Belediyesi tarafından yapılan bilgilendirme çalışmalarına şehrin muhtelif noktalarında devam edileceği kaydedildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA