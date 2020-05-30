Çorlu Belediyesi sıfır atık belgesi aldı
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Çorlu Belediyesi sıfır atık belgesi aldı

Çorlu Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen sıfır atık projesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar sebebiyle Tekirdağ Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından sıfır atık belgesi almaya hak kazandı.

Çorlu Belediyesi sıfır atık belgesi aldı
30.05.2020 13:27 | Son Güncelleme: 30.05.2020 13:33

Çorlu Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen sıfır atık projesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar sebebiyle Tekirdağ Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından sıfır atık belgesi almaya hak kazandı.

İsrafı önlemek, kaynakları daha verimli kullanmak, atık miktarını azaltmak, geri kazanmak ve yarınlara temiz bir dünya bırakmak amacıyla başlatılan ve "Daha Yeşil, Daha Temiz Bir Dünya İçin Hadi Sen de Sıfır Atık Hareketine Katıl" çağrısıyla paydaşlarına seslenen Sıfır Atık Projesi, Çorlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünün geri dönüşüm faaliyetleri ile uzun yıllardır destekleniyor.

İnsana, doğaya ve tüm canlılara saygılı bir belediyecilik çerçevesinde vatandaş ve çevre odaklı, çağdaş belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Çorlu Belediyesi, atıkların geri dönüşümü ve geri kazanımına verdiği önemle birlikte gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda tüm hizmet binaları ile şantiyeleri kapsayan sıfır atık belgesini almaya hak kazandı.

Atık miktarının azaltılması, etkin toplama sisteminin işlemesi ve atıkların geri dönüştürülmesini kapsayan atık önleme yaklaşımıyla çalışan Çorlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, belediyeye ait bina ve tesislere özel geri dönüşüm kutuları yerleştirdi.

"Geri dönüşüm konusunda örnek çalışmalar yapıyoruz"

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, çevrenin korunması, kirliliğin önlenmesi ve çevre sorunlarının çözümü konusunda çok hassas olduklarını belirterek, sıfır atık projesine ilk günden bu yana büyük destek verdiklerini ifade etti. Başkan Sarıkurt, "Çöplerin ayrıştırılması ve geri dönüştürülmesi, çevreyi koruma adına atılan en önemli adımlardan biri. Bu konudaki toplumsal hassasiyetlerin farkındayız. Hem personelimizin hem de hemşehrilerimizin çevre konusundaki duyarlı ve bilinçli tavrı, bizim de kararlılıkla bu konuda takipçi ve icracı olmamızda motivasyon kaynağı oluyor. Biz de Çorlu Belediyesi olarak tüm bina ve tesislerimizde bu uygulamaya geçerek atık kutularımızı yerleştirdik. Bu çalışmalarımız sonucunda da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen sıfır atık belgesini almaya hak kazandık. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Doğamızı ve çevremizi koruyarak çevre kirliliğinin oluşmadan önlenmesi ve azaltılmasına yönelik bir yönetim anlayışı içerisinde misyonumuz temiz Çorlu, temiz çevre ve temiz nefes. Çalışmalarımıza bu anlayışla devam edeceğiz" dedi.

Atıklar ayrıştırılıyor

Kitap, karton, koli, gazete, dergi, kağıt gibi atıkların toplandığı kağıt atıklar kutusu, içecek kutuları, konserveler, yağ tenekeleri gibi atıkların toplandığı metal atıklar kutusu, gıda kapları, şişeler, kavanoz ve bardak gibi atıkların toplandığı cam atıklar kutusu, su şişesi, gıda kapları, kargo poşetleri, bardak, tabak gibi atıkların toplandığı plastik atık kutusu ile ıslak mendil, ciklet, izmarit gibi geri dönüştürülemeyen atıkların toplandığı geri dönüşmeyen evsel atıklar kutularında biriktirilen atıklar, Çorlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünün izin ve kontrolünde toplanarak, geri dönüşüm faaliyeti gösteren anlaşmalı firmalar tarafından ayrıştırılarak geri kazandırılıyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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