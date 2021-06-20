Çorlu Belediyesi'nden öğrencilere destek
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Çorlu Belediyesi'nden öğrencilere destek

Çorlu Belediyesi'nden öğrencilere destek
Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel

Çorlu Belediyesi, TEKNOFEST 2021 yarışmasına katılacak olan Mimar Sinan Anadolu Lisesi öğrencilerine malzeme desteğinde bulundu.

Çorlu Belediyesi, TEKNOFEST 2021 yarışmasına katılacak olan Mimar Sinan Anadolu Lisesi öğrencilerine malzeme desteğinde bulundu.

Lise öğrencileri ve öğretmenler Çorlu Belediye Başkanvekili Mert Yılmaz'ı makamında ziyaret ederek yarışma ve projeleri hakkında bilgi verdi.

Yılmaz, da öğrencilere inançlarının tam olduğunu ifade ederek, "Sizler bizim geleceğimizsiniz. Sizlere, gideceğiniz yarışmalarda başarılar diliyor ve kanunlar çerçevesinde yardımlarımızın devam edeceğini hatırlatıyorum" şeklinde konuştu.

Çorlu Belediyesi, TEKNOFEST 2021 yarışmasına katılacak olan İnsansız Su Altı Sistemleri robotunun üretiminde kullanılacak sarf malzemelerin temininde öğrenciler yardımcı oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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