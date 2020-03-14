Çorlu Belediyesi, Korona virüs tedbirlerini sürdürüyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Çorlu Belediyesi, Korona virüs tedbirlerini sürdürüyor - Haber
Çorlu Belediyesi, Çorlu, Güncel

Çorlu Belediyesi, Korona virüs tedbirlerini sürdürüyor

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yeni tip korona virüs (Covid-19) açıklamasının ardından Çorlu Belediyesi tarafından yürütülen hijyen çalışmaları sıklaştırıldı.

14.03.2020 17:26 | Son Güncelleme: 14.03.2020 17:27
Çorlu Belediyesi, Korona virüs tedbirlerini sürdürüyor

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yeni tip korona virüs (Covid-19) açıklamasının ardından Çorlu Belediyesi tarafından yürütülen hijyen çalışmaları sıklaştırıldı. Başkan Sarıkurt açıklamasında, "Tedbirlerimizi artırarak sürdürüyoruz" dedi.


Çorlu Belediyesi, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamanın ardından sorumluluk alanlarında ve belediye hizmet binalarında aldığı tedbirleri artırdı. Geçtiğimiz günlerde yeni tip korona virüs (Covid-19) konusunda personel bilgilendirme semineri düzenleyen Çorlu Belediyesi, sorumluluk alanlarındaki tedbirlerini artırarak sürdürüyor.


"Bize bulaşmaz, bize bir şey olmaz demeyin"


Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Çin'de ortaya çıkarak pandemik hastalık haline gelen ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) konusunda tedbirleri aralıksız olarak sürdürdüklerini belirterek, "Öncelikle hastalığa yakalananlara acil şifalar diliyorum. Özellikle ifade etmek isterim ki, bize bulaşmaz, bize bir şey olmaz demeden her türlü kişisel tedbirimizi almalıyız. Karşılığı olmayan söylemlere inanmayın. Bu konuda en yetkili merciler Sağlık Bakanlığı, sağlık kurumları ve tabii ki doktorlarımızdır. Çözümü başka yerlerde aramayın. Herkesin bu hastalığa karşı ciddiyetle yaklaşmasını önemsiyor ve çok önemli görüyorum. Öncelikle ellerimizi sık sık sabunla ve bol suyla yıkamalıyız. Su ve sabuna ulaşamayacağınız durumlar için yanımızda mutlaka kolonya veya dezenfektan taşımalıyız. Toplu taşıma araçlarında ya da farklı bir noktada hastalık taşıyacağını düşündüğünüz bir yere temas ettiyseniz kolonya ve dezenfektanı kullanmalısınız. Hastalığın bulaşma seyrini ve bizlere aktarılan bilgileri göz önünde bulundurmalıyız. Daha az tokalaşmak ve sarılmak gibi. Kendinizi halsiz, yorgun hissediyor ve vücut ateşinizin yüksek olduğunu düşünüyorsanız bir sağlık kuruluşuna başvurmayı ihmal etmeyin" dedi.


"Belediye olarak tedbirlerimizi aldık"


Başkan Sarıkurt, Çorlu Belediyesi ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak gerekli tedbirleri aldıklarını ve bu amaçla çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Hastalık konusunda ilgili kurumlarımızla süren istişareler doğrultusunda öncelikle çalışanlarımızı yeni tip korona virüs (Covid-19) konusunda bilgilendirdik ve seminer düzenledik. Ardından hijyen konusunda yürütülecek olan çalışmalar kapsamında tedbirlerimizi aldık ve almaya da devam ediyoruz. Başta Çorlu Belediyesi ana hizmet binamız olmak üzere diğer hizmet noktalarımızın koridorlarına ve umumi tuvaletlere vatandaşlarımızın sağlıklarını ön planda tutarak hijyen için el dezenfektanları yerleştirdik. Başta sosyal medya hesaplarımız olmak üzere şehrimizin muhtelif noktalarında bulunan LED ekranlarına da halkımızı aydınlatıcı bilgiler içeren görsel materyaller hazırladık" dedi.


Çorlu'da park ve oyun grupları ilaçlanıyor


Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz halkımızın yoğun olarak kullandığı parklar ve oyun alanlarında ilaçlama çalışmalarına başladı diyen Başkan Sarıkurt, "Çocuk oyun grupları başta olmak üzere oturma grupları ve çevresinde başlatılan ilaçlama çalışmaları devam ediyor. Halkımızın müşterek ve yoğun kullanım alanları olan bölgeler ile çöp konteynerlerini rutin olarak gerçekleştirilen ilaçlama çalışmalarını rutin dışına çıkartarak daha sık bir şekilde gerçekleştiriyor ve dezenfekte ediyoruz. Ekiplerimiz çalışmalarını düzenli olarak sürdürecekler. Belediyemiz bünyesinde bulunan Mustafa Kemal Atatürk Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, kafelerimizde ve AŞ evimizde tedbirlerimizi alıyoruz. Yürütülen çalışmalar kapsamında tedbirlerimizi artırarak sürdüreceğiz. Geçici Hayvan Bakımevi'nde düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz ilaçlama ve hijyen çalışmalarını da sıklaştırdık. Konum itibariyle hastalık görülme ihtimali düşük olsa da tedbir amaçlı olarak ilaçlama çalışmalarımızı gerçekleştirmeye devem ediyoruz. Çorlu Belediyesi olarak tedbirleri artırarak devam edeceğiz. Ancak bir kez daha ifade etmek isterim ki, vatandaşlarımız Sağlık Bakanlığımız başta olmak üzere uzmanların uyarılarını takip etsinler. Kişisel temizlik tedbirlerini mutlaka alsınlar" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Türkiye'yi tehdit eden çekirgelerden bu kez sevindirici haber geldi Haber
Türkiye'yi tehdit eden çekirgelerden bu kez sevindirici haber geldi
Koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşireden hayat kurtaracak uyarı Haber
Koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşireden hayat kurtaracak uyarı
İran, koronavirüs nedeniyle ölenlerin yaş ortalamasını paylaştı Haber
İran, koronavirüs nedeniyle ölenlerin yaş ortalamasını paylaştı
İmamoğlu'nun Gezegen Mehmet'in sorusuna yanıtı sosyal medyada gündem oldu Haber
İmamoğlu'nun Gezegen Mehmet'in sorusuna yanıtı sosyal medyada gündem oldu
Virüs sonrası en çok aranan ürünün ham maddesi tükenince dev tesiste üretim durdu Haber
Virüs sonrası en çok aranan ürünün ham maddesi tükenince dev tesiste üretim durdu
Virüs başkalarına da bulaşsın diye raflardaki ürünleri yaladı Haber
Virüs başkalarına da bulaşsın diye raflardaki ürünleri yaladı
Türkiye ile Azerbaycan arasında kara ve hava ulaşımı geçici süreyle durduruldu
Türkiye ile Azerbaycan arasında kara ve hava ulaşımı geçici süreyle durduruldu
Öldüren yumruk kamerada! Mahkeme, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı
Öldüren yumruk kamerada! Mahkeme, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı
Hazar Ergüçlü, Hakan Muhafız dizisinde Taner Ölmez'le olan sevişme sahneleri hakkında konuştu
Hazar Ergüçlü, Hakan Muhafız dizisinde Taner Ölmez'le olan sevişme sahneleri hakkında konuştu
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Alpay Azap, koronavirüs hakkında doğru bilinen yanlışlar anlattı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Alpay Azap, koronavirüs hakkında doğru bilinen yanlışlar anlattı
Koronavirüs konusunda tedbirlerini arttıran ABD'liler, taharet musluklu klozetlere ilgi gösteriyor
Koronavirüs konusunda tedbirlerini arttıran ABD'liler, taharet musluklu klozetlere ilgi gösteriyor
TSYD, beIN Sports'tan maçları şifresiz yayınlamasını talep etti
TSYD, beIN Sports'tan maçları şifresiz yayınlamasını talep etti
Rizeliler koronavirüsten çay kolonyası ile korunuyor
Rizeliler koronavirüsten çay kolonyası ile korunuyor
Son dakika: Yunanistan'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ikinci can kaybı yaşandı
Son dakika: Yunanistan'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ikinci can kaybı yaşandı
Koronavirüse karşı koruyucu tulum siparişlerine yetişemiyorlar
Koronavirüse karşı koruyucu tulum siparişlerine yetişemiyorlar
IMF'den 6 maddede koronavirüs için tespit ve öneriler
IMF'den 6 maddede koronavirüs için tespit ve öneriler
Kayserispor'da Lopes'e koronavirüs engeli!
Kayserispor'da Lopes'e koronavirüs engeli!
Karagümrüklü taraftarlar stat çevresinde toplanıp takımlarını desteklediler
Karagümrüklü taraftarlar stat çevresinde toplanıp takımlarını desteklediler
Şeyma Subaşı ve sevgilisi Guido koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındı
Şeyma Subaşı ve sevgilisi Guido koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındı
Trump'la tokalaşan Brezilya Devlet Başkanı'na koronavirüs teşhisi kondu
Trump'la tokalaşan Brezilya Devlet Başkanı'na koronavirüs teşhisi kondu
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca, Alo 184 hattının korona danışma hattına dönüştürüldüğünü açıkladı
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca, Alo 184 hattının korona danışma hattına dönüştürüldüğünü açıkladı
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 5'e çıktı
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 5'e çıktı
Koronavirüs nedeniyle Almanya Ligi ertelendi
Koronavirüs nedeniyle Almanya Ligi ertelendi
İngiltere'nin en kıdemli doktoru uyardı: Ağız maskeleri enfeksiyon riskini artırabilir
İngiltere'nin en kıdemli doktoru uyardı: Ağız maskeleri enfeksiyon riskini artırabilir
Beyaz Saray'dan Trump'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama: Karantina altına alınmasına ihtiyaç yok
Beyaz Saray'dan Trump'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama: Karantina altına alınmasına ihtiyaç yok
Irak'tan gelen uçakta bulunan Türk işçiler, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak
Irak'tan gelen uçakta bulunan Türk işçiler, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak
Benzinin litre fiyatı 2 yıl sonra ilk defa 6 TL'nin altına geriledi!
Benzinin litre fiyatı 2 yıl sonra ilk defa 6 TL'nin altına geriledi!
Kasımpaşa, Göztepe'yi 2-0 yendi
Kasımpaşa, Göztepe'yi 2-0 yendi
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı 81 ile genelge gönderdi! 9 ülkeden Türkiye'ye yolcu girişi durduruldu
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı 81 ile genelge gönderdi! 9 ülkeden Türkiye'ye yolcu girişi durduruldu
Günlük burç yorumları 14 Mart 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 14 Mart 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Donald Trump Abdülhamit Gül Vladimir Putin Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Muhterem Nur Defne Samyeli Burcu Kıratlı
Spor Falcao Ünal Karaman Sergen Yalçın Hikmet Karaman Fernando Muslera
Daha Fazla Mart Vatandaş Koronavirüs Donald Trump
Şu an buradasınız: Çorlu Belediyesi, Korona virüs tedbirlerini sürdürüyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2020 17:57:45. #1.15#