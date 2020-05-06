Çorlu Belediyesi her gün ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor
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Çorlu Belediyesi her gün ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor

Çorlu Belediyesi her gün ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor
06.05.2020 10:02 | Son Güncelleme: 06.05.2020 10:03

Kurulduğu günden bu yana ihtiyaç sahiplerine el uzatan Çorlu Belediyesi Aşevi, bugüne kadar 2 milyon öğünü ihtiyaç sahiplerinin evlerine ulaştırdı.

Kurulduğu günden bu yana ihtiyaç sahiplerine el uzatan Çorlu Belediyesi Aşevi, bugüne kadar 2 milyon öğünü ihtiyaç sahiplerinin evlerine ulaştırdı. Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, ihtiyaç sahiplerinin sofralarında bir tabak eksik kalmasın diye çıktıkları yolda hizmete devam ettiklerini söyledi.

19 Nisan 2013 tarihinde hizmete giren ve açıldığı günden bu yana her yıl yardıma muhtaç ve dar gelirli ailelere hizmet veren Çorlu Belediyesi Aşevi yemekhane, soğuk hava depoları, bulaşıkhane, kesimhane ve idari birimleri, 20 personel ve 3 araçla hizmet vermeye devam ediyor.

Yılın 365 günü ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek hizmeti sunan Çorlu Belediyesi Aşevi, hizmete başladığı ilk günlerde 50 aileye 300'ü aşkın vatandaşa hizmet götürürken, bugün 354 aile ve 604 kişiye günde 2 öğün yemek götürüyor. Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Çorlu Belediyesi Aşevi'nde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Başkan Sarıkurt zaman içinde yaklaşık bin kişiye ulaşan sıcak yemek yardımının Ergene ilçesinin kurulmasıyla birlikte yaklaşık olarak yarı oranda düştüğünü ifade ederek, "Bugün ihtiyaç sahiplerinin yaptığı başvuruların değerlendirilmesinin ardından 258 aile ve 504 kişiye yükseldi ve aşevi kurulduğu günden bu yana 2 milyonu aşkın öğün ile kalplere dokundu" dedi.

"Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının ardından çeşitli nedenlerle zor duruma düşen vatandaşlarımızın da yardımına koşmak için gayret ediyoruz" diyen Başkan Sarıkurt, "Salgının ardından 354 aile ve 604 kişiye her gün sıcak yemek sunmaya devam ediyoruz. Bugüne kadar verdikleri destekler ile muhtaç vatandaşlarımıza yardımda en büyük desteği sunan hayırsever Çorlu halkına da teşekkür etmek istiyorum. Aşevimizde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın sağlıklı beslenmesine özen gösterebilmek için haftada iki defa tavuk, iki defa sebze, bir defa et ve birer defa kıyma ve bakliyattan oluşan yemek menüsü hazırlıyoruz. Dün olduğu gibi bugün ve yarın da her zaman ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Özellikle yaşadığımız bu buhranlı günleri dayanışma içinde atlatacağız. Biz olacak, beraber olacak ve hep birlikte her türlü olumsuzluğun üstesinden geleceğiz. Bu zorlu süreçte emek veren çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Başkan Sarıkurt ziyaret sırasında Aşevi personeli ile birlikte yemeklerin hazırlayıp sefer taslarına konulmasına da yardımcı olurken, aşevi depolarını da inceleyerek yetkililerden bilgiler aldı.

İncelemelerinin ardından da açıklamada bulunan Başkan Sarıkurt, "19 Nisan 2013 tarihinde hiçbir komşumuzun sofrasında bir tabak eksik almasın diye yola çıktık. O günden bugüne, yaz kış demeden var gücümüzle çalıştık. Her bir vatandaşımızın sağlıklı beslenme ihtiyaçlarına yönelik, besin değeri yüksek tam 2 milyon öğünü kendilerine ulaştırdık. Bugün Çorlu Belediyesi Aşevi, son sistem soğuk hava depoları, bulaşıkhanesi, kesimhane ve idari bilimleriyle verdiği hizmetini sürdürürken, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın teminatı olmaya ilk günkü özenle devam ediyor. Bu benzerine az rastlanır dayanışma ruhu Çorlu'da var. İşte biz bu dayanışma ruhu ile bu buhranlı günleri de atlatacak, birlik ve beraberlik içerisinde her türlü olumsuzluğun üstesinden hep birlikte geleceğiz" şeklinde konuştu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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