Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü transferleri tamamladı Türkiye Basketbol 2. Ligi (TB2L) takımlarından Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (ÇBSK), yeni sezon öncesinde iç ve dış transferlerini tamamladı.

Türkiye Basketbol 2. Ligi (TB2L) takımlarından Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (ÇBSK), yeni sezon öncesinde iç ve dış transferlerini tamamladı. İç transferde 5 sporcu ile anlaşan ÇBSK, dış transferde de 6 sporcu ile sözleşme imzaladı.

Türkiye Basketbol 2. Ligi (TB2L) 2020-2021 sezonunda mücadele edecek olan Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (ÇBSK), transfer çalışmalarını tamamlayarak Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından açıklanacak maç takvimini beklemeye başladı.

Teknik heyette Antrenör Kurtuluş Yağızer, Antrenör Menajer Gürkan İşbırakmaz, Antrenör Yardımcıları Emre Özak ve Sercan Şentürk'ün görev alacağı ÇBSK, iç transferde Burak Yacan Yüksel, Mesut Pehlivan, Tolgahan Demirel, Berhan Ziya Kılıç ve Şahin Kara Altın ile sözleşme yeniledi.

Geçtiğimiz sezonki kadrosundan birçok sporcu ile yollarını ayıran ÇBSK yeni sezon öncesinde Erzurum BŞB Gençlik Spor Kulübü'nden Aykut Ulutugay, Arda Akbaş ve Emir Apak, İzmir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nden Tolga Kanmaz, Ege Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü'nden Onat Gür Eroğuz ve Konya Selçuk Belediye Spor Kulübü'nden Mustafa Ünlü'yü kadrosuna kattı.

Sezon öncesi değerlendirmede bulunan Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (ÇBSK) Başkanı Hasan Eligül, yeni sezonun öncesinde kadronun kurulması için desteklerini esirgemeyen Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt'a teşekkür etti.

Başkan Eligül yaptığı açıklamada, "Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü olarak Türkiye Basketbol 2. Ligi'ne hazırız. Ligin en güçlü kadrolarından birini kurduk ve hedefimiz şampiyonluk. 2020-2021 sezonunda tüm takımlara başarılar diliyorum" dedi.

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından açıklanacak maç takvimini bekleyen ÇBSK, programın belirlenmesiyle birlikte kampa girerek yeni sezon hazırlıklarına başlayacak. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA