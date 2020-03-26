Çorlu Belediyesi ekipleri 7 gün 24 saat sahada çalışıyor
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Çorlu Belediyesi, Ahmet Sarıkurt, Çorlu, Güncel

Çorlu Belediyesi ekipleri 7 gün 24 saat sahada çalışıyor

Çorlu Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüse karşı önlem almaya devam ediyor.

26.03.2020 14:11 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:11
Çorlu Belediyesi ekipleri 7 gün 24 saat sahada çalışıyor

Çorlu Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüse karşı önlem almaya devam ediyor. Alınan tedbirler ile ilgili konuşan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, "Sahada çalışan yüzlerce görevlimize kentimiz adına teşekkür ediyorum" dedi.

Korona virüs bulaşıcı hastalığının yayılmasını önlemek ve vatandaşların sağlığını korumak amaçlı tedbirler alan Çorlu Belediyesi, dezenfeksiyon çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor.

Korona virüsün ülkemizde görüldüğü andan itibaren dezenfeksiyon işlemlerine başlayan Çorlu Belediyesi, şehirde bulunan kamu binaları, Çorlu Belediyesine ait tüm bina ve tesisler, ibadet yerleri, park alanları, misafirhaneler, öğrenci yurtları, spor tesisleri, okullar, muhtarlık binaları, sanayi siteleri, pazar yerleri, otogar, huzurevi ve içme suyunun sağlandığı su depolarının dezenfeksiyon işlemlerini, belirlenen program dahilinde düzenli olarak gerçekleştiriyor.

Çorlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ayrıca toplu taşıma araçlarının bekleme durakları, ana caddeler gibi vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanılan alanları da düzenli aralıklarla tekrar tekrar dezenfekte ederek tüm ülkeyi etkisi altına alan korona virüs salgınının önlenmesinde önemli bir rol üstleniyor.

13 bin litre dezenfektan kullanıldı

Ekiplerin Çorlu'nun 26 mahallesinde de geniş kapsamlı çalışmalar gerçekleştirdiğini kaydeden Başkan Sarıkurt, "Okul binalarının çevreleri, vatandaşların sıklıkla kullandığı otobüs durakları, cadde ve bulvarlarda bulunan kaldırımlar ve park alanları belirli aralıklarla dezenfekte ediliyor. Bunların yanı sıra temizlik ekiplerimiz tüm mahallelerimizdeki çöp konteynerlerinin ve çevresini yıkayarak dezenfekte edilmesi işlemlerini de sürdürüyor. Toplamda 13 bin litre dezenfektan kullanarak kentimizde dezenfeksiyon işlemi yapan belediye ekiplerimiz korona virüse karşı ilçemizi özenle temizlemeye devam ediyor" dedi.

Zabıtadan sıkı denetim

İçişleri Bakanlığı'ndan yayımlanan genelgeler kapsamında yoğun çalışmalar gerçekleştiren Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin de denetimlerini aralıksız olarak sürdürdüğünü kaydeden Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, "Zabıta Müdürlüğümüz, şehrimizde bulunan iş yerlerinin kapalı olup olmadıklarının düzenli olarak takibini gerçekleştiriyor. Hala hizmet vermekte olan işletmeleri ziyaret eden zabıta ekipleri, hem çalışanları hem de vatandaşlarımızı koruyucu amaçlı tedbirler ile ilgili bilgilendirerek sosyal mesafelerin korunmasına dair broşürler dağıtıyor. Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz özellikle vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu pazar yerlerinde de önlemler almaya devam ediyor. Pazar girişlerine dezenfektan yerleştiren ekiplerimiz, pazar esnafına ve vatandaşlarımıza koruyucu maske ile eldiven dağıtıyor. Görevli ekiplerimiz ayrıca sokağa çıkması yasak olan 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızı uyararak evlerine dönmeleri konusunda da yardımcı oluyor" şeklinde konuştu.

"Tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum"

Özverili çalışmaları dolayısıyla belediye personeline teşekkür eden Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, "Belediyemizde ve kentimizde görev yapmakta olan dezenfeksiyon ekiplerimiz başta olmak üzere bu zor süreçte hizmetlerimizin aksamaması için emek harcayan tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Zor zamanları birlikte atlatacağımıza inanıyorum. Çorlu halkı olarak evlerimizde kalmaya gayret ederek dayanışma örneği sergileyen her vatandaşımızla gurur duyuyorum" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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