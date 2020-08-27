Çorlu Belediyesi Dünya Köpek Gününde farkındalık oluşturdu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çorlu Belediyesi Dünya Köpek Gününde farkındalık oluşturdu

Çorlu Belediyesi 26 Ağustos Dünya Köpek Günü dolayısıyla yayımladığı video ile Çorlu halkının ve hayvanseverlerin büyük beğenisini topladı.

Çorlu Belediyesi Dünya Köpek Gününde farkındalık oluşturdu
27.08.2020 15:28 | Son Güncelleme: 27.08.2020 15:31

Çorlu Belediyesi 26 Ağustos Dünya Köpek Günü dolayısıyla yayımladığı video ile Çorlu halkının ve hayvanseverlerin büyük beğenisini topladı.

Geçici Hayvan Bakımevi'nde sahipsiz hayvanlara en iyi bakımı ve tedaviyi sunan Çorlu Belediyesi geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği Yeni Bir Başlangıç projesi ile pek çok sahipsiz hayvanın yeni ailelerine kavuşmasını sağladı. Yılın 365 günü sokak hayvanlarının kent içindeki besleme kaplarına mama takviyesi yapmayı ihmal etmeyen Çorlu Belediyesi, pandemi sürecinde de sokak hayvanlarını unutmadı. Kimsesiz hayvanları besleyen vatandaşlarımızın sokağa çıkma yasağı ve pandemi sürecinde evlere kapanması sebebiyle sokaktaki dostlarımıza besleme konusunda büyük bir titizlikle hareket eden belediye ekipleri hiçbir hayvanın aç kalmaması amacıyla büyük bir emek verdi.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt'un da sayısız kez vurguladığı üzere hayvan dostu bir kent olan Çorlu 26 Ağustos Dünya Köpek Günü'nde de hayvanları unutmadı. Çorlu Belediyesi sosyal medya hesaplarından yayımladığı video ile geçici hayvan bakımevindeki sahipsiz hayvanları sahiplenerek ömür boyu sürecek dostluklar kurmaya davet etti.

Yayımlanan videoda, 26 Ağustos'ta bir iyilik yapın, hayvan barınağına gelin; ömrünü size adayacak dostunuzla tanışın çağrısında bulunan Çorlu Belediyesi, vatandaşlara kimsesiz hayvanları sahiplenerek onların hayatında büyük bir fark yaratmaya ve yeni bir başlangıç yapmalarına fırsat tanımaya davet etti. Hayat boyu bir can dostum olsun diyenlerin Çorlu Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevini ziyaret edebilecekleri kaydedildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Konseri yarıda kesilip sahneden indirilen Melek Mosso isyan etti: Tecavüzler yaşanmasın diye ses çıkardım Magazin
Konseri yarıda kesilip sahneden indirilen Melek Mosso isyan etti: Tecavüzler yaşanmasın diye ses çıkardım
Kaza yerine gelen sağlık çalışanı babasının cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi 3. Sayfa
Kaza yerine gelen sağlık çalışanı babasının cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi
Yere atılan maskeyi alıp yüzüne taktı Güncel
Yere atılan maskeyi alıp yüzüne taktı
Maskeli 4 şüpheli, kuyumcuyu gasp etti! 11 kilo altını alıp kaçtılar 3. Sayfa
Maskeli 4 şüpheli, kuyumcuyu gasp etti! 11 kilo altını alıp kaçtılar
El freni inik unutulan araç denize uçtu 3. Sayfa
El freni inik unutulan araç denize uçtu
İmamoğlu kepenklerin kapatıldığını görünce isyan etti: Bu talimatı veren akla yazık Politika
İmamoğlu kepenklerin kapatıldığını görünce isyan etti: Bu talimatı veren akla yazık
İlk iş gününde basınçlı su tabancasını kullanırken beton zemine düşüp öldü
İlk iş gününde basınçlı su tabancasını kullanırken beton zemine düşüp öldü
İlk iş gününde düşüp, başını zemine çarpan genç hayatını kaybetti
İlk iş gününde düşüp, başını zemine çarpan genç hayatını kaybetti
Hasta bakıcının taciz mesajları ve müstehcen videolarına maruz kalan hemşire, sosyal medyadan isyan etti
Hasta bakıcının taciz mesajları ve müstehcen videolarına maruz kalan hemşire, sosyal medyadan isyan etti
Uzman onbaşı, bir anlık dikkatsizliğinin bedelini canıyla ödedi
Uzman onbaşı, bir anlık dikkatsizliğinin bedelini canıyla ödedi
Tarımsal destek ödemeleri yarın saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatırılacak
Tarımsal destek ödemeleri yarın saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatırılacak
Rasim Öztekin, Hasan Efendi'nin kavuğunu Şevket Çoruh'a devredecek
Rasim Öztekin, Hasan Efendi'nin kavuğunu Şevket Çoruh'a devredecek
Kuyumculardan altın için heyecanlandıran tahmin: 600'lü rakamlar gündeme gelebilir
Kuyumculardan altın için heyecanlandıran tahmin: 600'lü rakamlar gündeme gelebilir
Putin: İkinci koronavirüs aşımız eylül ayında hazır olacak
Putin: İkinci koronavirüs aşımız eylül ayında hazır olacak
Sokak kedisinin bakkal rafından kek aldığı görüntüler bakkal tarafından görüntülendi
Sokak kedisinin bakkal rafından kek aldığı görüntüler bakkal tarafından görüntülendi
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 458,3 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 458,3 liradan işlem görüyor
Fotoğrafını kullanarak yasa dışı bahis sayfalarına dava açan Oktay Kaynarca, mahkemeden gelen cevaba isyan etti
Fotoğrafını kullanarak yasa dışı bahis sayfalarına dava açan Oktay Kaynarca, mahkemeden gelen cevaba isyan etti
Anne, uyuşturucu şüphelisi kızına gözyaşlarıyla veda etti
Anne, uyuşturucu şüphelisi kızına gözyaşlarıyla veda etti
Koronavirüs hastalarında sperm düşüklüğü ve kısırlık tespit edildi
Koronavirüs hastalarında sperm düşüklüğü ve kısırlık tespit edildi
Müge Anlı kan donduran itirafı canlı yayında açıkladı! Annesi ve sevgilisi küçük Şiar'ı diri diri yakmış
Müge Anlı kan donduran itirafı canlı yayında açıkladı! Annesi ve sevgilisi küçük Şiar'ı diri diri yakmış
Pınar Altuğ, 3 yıl önce hayatını kaybeden Vatan Şaşmaz'ı ölümünün 3. yılında unutmadı
Pınar Altuğ, 3 yıl önce hayatını kaybeden Vatan Şaşmaz'ı ölümünün 3. yılında unutmadı
Yaralıyı 1 kilometre sırtında taşıyan sağlık çalışanı, başarı belgesiyle ödüllendirildi
Yaralıyı 1 kilometre sırtında taşıyan sağlık çalışanı, başarı belgesiyle ödüllendirildi
Bakan Albayrak'ın 'Tehdit edildim' çıkışı Abdulkadir Selvi'yi şoke etti: Gözlerim fal taşı gibi açıldı
Bakan Albayrak'ın "Tehdit edildim" çıkışı Abdulkadir Selvi'yi şoke etti: Gözlerim fal taşı gibi açıldı
Yeni Zelanda'da camilere terörist saldırısı düzenleyen Brenton Tarrant'a müebbet hapis cezası verildi
Yeni Zelanda'da camilere terörist saldırısı düzenleyen Brenton Tarrant'a müebbet hapis cezası verildi
Brad Pitt kendisinden 29 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi
Brad Pitt kendisinden 29 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi
Oyuncu Gaye Gürsel, 20 yıllık aşkı Jeff Treves ile evlendi
Oyuncu Gaye Gürsel, 20 yıllık aşkı Jeff Treves ile evlendi
FOX TV'den ayrılan Fatih Portakal'dan peş peşe iki paylaşım
FOX TV'den ayrılan Fatih Portakal'dan peş peşe iki paylaşım
Beşiktaş, eski futbolcusu Dusco Tosic'i gündemine aldı
Beşiktaş, eski futbolcusu Dusco Tosic'i gündemine aldı
YKS'ye giren fenomen Reynmen'den kötü haber
YKS'ye giren fenomen Reynmen'den kötü haber
Bomba iddia: Sevgilisi Guido Senia'nın faturalarını ödemekten sıkılan Şeyma Subaşı ilişkisini noktaladı
Bomba iddia: Sevgilisi Guido Senia'nın faturalarını ödemekten sıkılan Şeyma Subaşı ilişkisini noktaladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Faik Öztrak Donald Trump Fatih Dönmez Devlet Bahçeli
Magazin Sezen Aksu Onur Saylak Halit Ergenç Defne Samyeli
Spor Metin Oktay Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Ateş Anne Çocuk Eylül
Şu an buradasınız: Çorlu Belediyesi Dünya Köpek Gününde farkındalık oluşturdu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.8.2020 15:33:01. #1.14#
title