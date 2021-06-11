Çorlu Belediyesi Bando ve Kent Orkestrası, A Milli Takım için özel marş besteledi

Çorlu Belediyesi Bando ve Kent Orkestrası, A Milli Futbol Takımı için özel marş besteledi.

Çorlu Belediyesi Bando ve Kent Orkestrası, A Milli Futbol Takımı için özel marş besteledi.

EURO 2020'nin açılış maçında İtalya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı için Çorlu Belediyesi Bando ve Kent Orkestrası tarafından özel olarak bestelenen marş, sosyal medyada yayımlandı.

Çorlu Belediyesi Bando ve Kent Orkestrası Şefi Umut Kaplan, gazetecilere yaptığı açıklamada, milli takım için bir marş bestelediklerini ve çok güzel olduğunu belirtti.

Marşın sözlerini 17 günde yazdıklarını ifade eden Kaplan, "Marşımızın sözlerini, orkestramızda bulunan Ömer İşler ile Doğuş Kop yazdı. Düzenlemesini ise Burakcan Güneren arkadaşımız gerçekleştirdi. Müzik ile sözleri bir araya getirerek marşımızı ortaya çıkarttık. Bunu, bir de klip ile taçlandırmak istedik. Klipimizi de kısa sürede çekerek hazırladık ve paylaştık. Bugün müsabakasını yapacak olan milli takımımıza başarılar diliyorum." şeklinde konuştu.

Çorlu Belediyesi Bando ve Kent Orkestrası tarafından bestelenen marşın klipi ise Atatürk Evi, Atatürk Meydanı ve şehir stadında çekildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel