Çorlu Belediyesi asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor

Çorlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında şehrin muhtelif noktalarında asfalt serim çalışmaları devam ediyor.

Son olarak Çobançeşme Mahallesi'nde çalışma gerçekleştiren Çorlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Altınay Sokak ile Celal Atik Sokak'ta asfalt serimi gerçekleştirdi.

1 finisher, 1 bekoloder, 1 bobcat, 2 silindir, 4 kamyonun kullanıldığı ve 17 personelin yer aldığı çalışmalar neticesinde Altınay Sokak'ta 170 ton, Celal Atik Sokak'ta 230 ton olmak üzere toplamda 400 ton asfalt serildi.

Çorlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin şehrin muhtelif noktalarında yaz ayları boyunca asfalt serim, yol bakım ve onarım çalışmalarına devam edeceği kaydedildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA