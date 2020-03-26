Çorlu Belediye Başkanı Sarıkurt: "Meclis toplantıları ertelendi" Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan genelge ile korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında belediyelerin Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında gerçekleştirecekleri meclis toplantılarının ertelendiğini söyledi.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan genelge ile korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında belediyelerin Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında gerçekleştirecekleri meclis toplantılarının ertelendiğini söyledi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine korona virüs tedbirleri kapsamında ek bir genelge gönderildi. Ek genelge ile tüm belediyelerin Nisan, Mayıs ve Haziran toplantılarının ertelenmesi istendi.

Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de korona virüse karşı önlemlerin artırıldığını ve ek önlemler konusunda yeni kararlar alındığını ifade ederek, "İçişleri Bakanlığımız tarafında 81 il valiliğine ek bir genelge gönderildi. Genelge ile valilikler ve kaymakamlıklarca büyükşehir, il, ilçe, belde belediyeleri ve mahalli idare birlikleri meclisleri ile il genel meclislerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ayı toplantılarının ertelenmesi istendi" dedi.

"Asılız beyanlara inanmayın"

Çorlu Belediyesi olarak İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge kapsamında Nisan, Mayıs ve Haziran ayı toplantılarını erteleme kararı aldıklarını kaydeden Başkan Sarıkurt, "Halkımızın sağlığı bizim için her şeyden önemli. Bu kapsamda aldığımız tedbirleri uygulamaya devam edeceğiz. Umarım en kısa süre içerisinde bu salgın sona erer ve hayatımız normale döner. Burada hepimize görevler düşüyor. Öncelikle kurallara mutlak surette uyalım, uymayanları uyaralım. Devletimizin ve belediyemizin yaptığı açıklamalara riayet edelim ve destek olalım. Asılsız beyanlar ve yalan haberlere inanmayın. Devlet kurumlarımızın ve bizlerin yaptığı açıklamaların dışındaki hiç bir açıklamaya ve ifadeye destek vermeyelim. Geçmişte yaşanan sorunların üstesinden gelmeyi nasıl başardıysak bugün de başaran bizler olacağız. Bu salgından ülke olarak kurtulacağımıza inanıyorum. ve bunu hep birlikte başaracağız" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA