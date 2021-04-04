Çorlu Belediye Başkanı Sarıkurt'un Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Çorlu Belediye Başkanı Sarıkurt'un Kovid-19 testi pozitif çıktı

Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Sağlık
Çorlu Belediye Başkanı Sarıkurt'un Kovid-19 testi pozitif çıktı

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabından duyurdu.

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Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Yapılan test sonucunu sosyal medya hesabından paylaşan Sarıkurt, tedavisine evde devam ettiğini ve kendisiyle yakın temasta bulunanların da test yaptırarak sağlıklarına dikkat etmelerini istedi.

Sarıkurt, paylaşımında herkesin bu zor günleri atlatmak için tedbirli ve alınan kurallara uyması gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Değerli Çorlulular, Kovid-19 test sonucum pozitif çıktı. Sağlık durumum gayet iyi ve tedavi sürecim evde devam ediyor. Sizlerden bir süre ayrı kalacağım. Benimle temasta bulunan siz değerli hemşerilerime sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak test yaptırmalarını rica ediyorum. Daha güzel bir Çorlu için sağlıklı ve güzel günlerde bir arada olabilmek dileğiyle lütfen maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymayı ihmal etmeyin."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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