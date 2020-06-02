Çorlu Belediye Başkanı Sarıkurt: "Kendimi değil, kentimi düşünüyorum"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çorlu Belediye Başkanı Sarıkurt: "Kendimi değil, kentimi düşünüyorum"

Çorlu'da daha evvel boşaltılan ve yerine millet bahçesi yapılacağı açıklanan alana orduevi yapılması konusunda belediyeden ruhsat talebinde bulunulduğunu ifade eden Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, millet bahçesi yapılmak istenen alanın orduevi yapılması ile küçüleceğini ve millet...

Çorlu Belediye Başkanı Sarıkurt:
02.06.2020 09:37 | Son Güncelleme: 02.06.2020 09:42

Çorlu'da daha evvel boşaltılan ve yerine millet bahçesi yapılacağı açıklanan alana orduevi yapılması konusunda belediyeden ruhsat talebinde bulunulduğunu ifade eden Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, millet bahçesi yapılmak istenen alanın orduevi yapılması ile küçüleceğini ve millet bahçeciği olacağını söyledi.

Yıllardır Çorlu halkı tarafından park olması beklenen eski hastaneler bölgesine yapılması planlanan orduevi projesi ile ilgili Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt düzenlediği basın toplantısında basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Çorlu'da eski hastaneler bölgesinde yer alan için yıllardır uğraş veren Çorlu Belediyesi'nin taleplerine karşın 5. Kolordu Komutanlığı tarafından orduevi yapılacağı bildirildi. Bu kararın üzerine Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, belediye meclis salonunda düzenlediği basın toplantısında basın temsilcileriyle bir araya gelerek açıklamada bulundu.

Başkan Sarıkurt 2012 yılından bugüne kadar gelinen süreci kronolojik olarak anlatarak şunları söyledi:

"Çorlulu vatandaşlar olarak uzun zamandır park olmasını istediğimiz ve devlet büyüklerimizin de Millet Bahçesi olması konusunda zamanında destek verdiği eski Hastaneler bölgesi ile ilgili biz Çorlulu vatandaşları üzere bir karar alındı. 5. Kolordu Komutanlığı tarafından Orduevi yapılması konusunda bir netice çıktı. Dolayısıyla şehrimiz ile ilgili bu süreci hem siz değerli basın mensuplarımızla hem de sizin vasıtanızla vatandaşlarımızla da paylaşmak istedim. Bu süreçte hepimizin kentimize sahip çıkarak destek vermesi lazım. Devlet büyüklerimizin, siyasi parti temsilcilerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın ve siz basın mensuplarının desteği büyük önem arz ediyor. Şehir merkezinde bulunan arazinin park olması ile ilgili talebimizin siyasi bir düşünce olmadığının, kentimizle ilgili ciddi bir mesele olduğunun altını çizmek istiyorum. Çorlu'nun Belediye Başkanı olarak kendimi değil kentimi düşünüyorum" dedi.

"100 binden fazla vatandaşımıza hizmet verecek"

Park olmasını arzu ettiğimiz alan 400 metrelik mesafede ikamet eden ve bölgeyi kullanan 100 binden fazla vatandaşımıza hizmet edecek bir yeşil alan olacak diyen Başkan Sarıkurt, "Ülkemizdeki farklı belediyelere baktığımız zaman benzer projelerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirildiğini görüyoruz. Her geçen gün büyümekte ve gelişmekte olan Çorlu'muzun bu kentlerden bir farkı olduğunu düşünmüyorum. İlla ki yatırım gelsin ve arazi park olsun diye bir şartımız da yok. Çorlu Belediyesi olarak maddi ve manevi park projesini üstlenirsek, belki daha uzun sürede bitiririz ama neticede kentimize güzel bir park daha kazandırmış olmanın sevincini yaşarız. TBMM Başkanımız ve aynı zamanda hemşehrimiz Mustafa Şentop ile bu konuyu görüştüm, kendilerinin de desteğini beklediğimizi belirttim" diye konuştu.

"Fark yaratabileceğimize inanıyorum"

2012 yılından beri süregelen bu zaman içerisinde siyasi kişilerin ve karar verme merciinde bulunan önemli isimlerin arazinin Millet Bahçesi olması yönünde beyanatları bulunurken, bu bölgeye Orduevi ve Misafirhane binası yapılması konusundaki girişimleri üzülerek izliyoruz açıklamasında da bulunan Başkan Sarıkurt, "Orduevi için talep edilen ruhsata biz Çorlu Belediyesi olarak onay vermedik ama Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü onay verebilir. Bunun için de bu süreçte birlikte mücadele etmeliyiz. Çünkü uygun görülen mevcut proje ile Millet Bahçesi ancak Millet Bahçeciği olur. Bu alanın tamamını yeşil alan olarak Çorlu'muza kazandırmalıyız. Ben inanıyorum ki hepimiz destek olursak kentimiz için büyük bir fark yaratabiliriz. Bu şehir bizim, dolayısıyla hep birlikte karar almamız gerektiğini düşünüyorum. Çorlu'muzun geleceği, çocuklarımızın mirası için hepimiz elimizden geldiğince düşüncemizi dile getirelim" şeklinde konuştu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

75 yaşındaki adam, eve çağırdığı hayat kadınları tarafından soyuldu Haber
75 yaşındaki adam, eve çağırdığı hayat kadınları tarafından soyuldu
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı Haber
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı
Bağımsız heyet, Floyd'un ölüm nedeninin boğulma olduğunu açıkladı Haber
Bağımsız heyet, Floyd'un ölüm nedeninin boğulma olduğunu açıkladı
İstanbul Valiliği 'Grup Yorum konserine izin verildi' iddialarını yalanladı Haber
İstanbul Valiliği "Grup Yorum konserine izin verildi" iddialarını yalanladı
Son dakika: EPDK: Akaryakıt fiyatları yüksek, şirketler indirim yapmazsa biz fiyatları makul seviyeye çekeriz Haber
Son dakika: EPDK: Akaryakıt fiyatları yüksek, şirketler indirim yapmazsa biz fiyatları makul seviyeye çekeriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile Bağcılar'da Fatih Mahallesi 'riskli alan' ilan edildi Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile Bağcılar'da Fatih Mahallesi "riskli alan" ilan edildi
ABD'de iç savaş sinyali! Ordunun hava üssüne yapılan saldırıda 2 Amerikan askeri öldürüldü
ABD'de iç savaş sinyali! Ordunun hava üssüne yapılan saldırıda 2 Amerikan askeri öldürüldü
97 milyon nüfuslu Vietnam'da koronavirüste ölen yok
97 milyon nüfuslu Vietnam'da koronavirüste ölen yok
Salgın sürecinin kahraman muhabiri Fulya Öztürk terfi etti
Salgın sürecinin kahraman muhabiri Fulya Öztürk terfi etti
Düğün yapacak çiftlere Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den kötü haber: Eskisi gibi düğün yapma olasılığı yok
Düğün yapacak çiftlere Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den kötü haber: Eskisi gibi düğün yapma olasılığı yok
Eniştelerini öldürüp, kaza süsü veren iki kayınbirader tutuklandı
Eniştelerini öldürüp, kaza süsü veren iki kayınbirader tutuklandı
Pilates antrenmanını paylaşan Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta'nın yaptığı hareket şaşırttı
Pilates antrenmanını paylaşan Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta'nın yaptığı hareket şaşırttı
Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı
Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı
Erzurum Havalimanı pisti bitmeyince Vali çıldırdı: Utancımdan sokağa çıkamam
Erzurum Havalimanı pisti bitmeyince Vali çıldırdı: Utancımdan sokağa çıkamam
Cumhurbaşkanı Yardımcı Fuat Oktay'dan normalleşme sürecine ilişkin açıklama: Fiziki mesafe, maske ve hijyen olmazsa olmazımız
Cumhurbaşkanı Yardımcı Fuat Oktay'dan normalleşme sürecine ilişkin açıklama: Fiziki mesafe, maske ve hijyen...
Manchester United, Odion Ighalo'nun sözleşmesini 8 ay uzattı
Manchester United, Odion Ighalo'nun sözleşmesini 8 ay uzattı
Bundesliga tarihine geçen Jadon Sancho, attığı gol sonrası George Floyd'u andı
Bundesliga tarihine geçen Jadon Sancho, attığı gol sonrası George Floyd'u andı
AKOM, yeni normalin ilk gününde İstanbulluları uyardı: 3 saat boyunca kuvvetli sağanak bekleniyor
AKOM, yeni normalin ilk gününde İstanbulluları uyardı: 3 saat boyunca kuvvetli sağanak bekleniyor
Hırsızlar, yardım bahanesiyle girdikleri evde yaşlı adamın 17 bin lirasını çaldı
Hırsızlar, yardım bahanesiyle girdikleri evde yaşlı adamın 17 bin lirasını çaldı
ABD Başkanı Donald Trump'ın terör örgütü ilan etmek istediği Antifa hareketi nedir?
ABD Başkanı Donald Trump'ın terör örgütü ilan etmek istediği Antifa hareketi nedir?
Son Dakika: Türkiye'de 1 Haziran günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 23 oldu, 827 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 1 Haziran günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 23 oldu, 827 yeni vaka tespit edildi
Barcelona'nin eski yıldızı Saviola'dan Fenerbahçe formalı paylaşım
Barcelona'nin eski yıldızı Saviola'dan Fenerbahçe formalı paylaşım
Şehit Uzman Çavuş Burak Aydoğan'ın polis kuzeninin Vodafone Park'taki saldırıda şehit olduğu ortaya çıktı
Şehit Uzman Çavuş Burak Aydoğan'ın polis kuzeninin Vodafone Park'taki saldırıda şehit olduğu ortaya çıktı
Galatasaray, Manisa FK forması giyen Mehmet Uysal'ı takibine aldı
Galatasaray, Manisa FK forması giyen Mehmet Uysal'ı takibine aldı
Karadeniz'de zararlı kelebek paniği! Üreticiler tarım alanları için endişeleniyor
Karadeniz'de zararlı kelebek paniği! Üreticiler tarım alanları için endişeleniyor
Emniyet, skandal videolar için harekete geçti! Çocuk istismarını öven YouTube kanalları kapatıldı
Emniyet, skandal videolar için harekete geçti! Çocuk istismarını öven YouTube kanalları kapatıldı
ABD'deki protestolara katılan FETÖ'cü Enes Kanter, 'Nefes alamıyorum' şeklinde slogan attı
ABD'deki protestolara katılan FETÖ'cü Enes Kanter, "Nefes alamıyorum" şeklinde slogan attı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı koronavirüsten korumak için Beştepe'de alınan tedbirler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı koronavirüsten korumak için Beştepe'de alınan tedbirler
3 kamu bankası %0,64'ten konut kredisi veriyor! İşte alınan miktara göre ödeme tablosu
3 kamu bankası %0,64'ten konut kredisi veriyor! İşte alınan miktara göre ödeme tablosu
Çin'de son 3 haftanın en yüksek koronavirüs vaka sayısı tespit edildi
Çin'de son 3 haftanın en yüksek koronavirüs vaka sayısı tespit edildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Edibe Şahin Rüştü Zorlu Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Kenan Doğulu Serenay Sarıkaya
Spor Bülent Uygun İlhan Cavcav Sergen Yalçın Nihat Özdemir Robert Prosinecki
Daha Fazla Şehit Ankara Oyunlar Haziran
Şu an buradasınız: Çorlu Belediye Başkanı Sarıkurt: "Kendimi değil, kentimi düşünüyorum" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.6.2020 09:42:46. #1.14#
title