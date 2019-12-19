Çorlu Belediye Başkanı Sarıkurt: "Hiçbir vatandaşımızı çaresiz bırakmayacağız"

19.12.2019 13:56 | Son Güncelleme: 19.12.2019 14:01

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, kimsesiz vatandaşların zorlu kış şartlarında ortaya çıkan barınma ihtiyacını çözmek amacıyla alternatif yöntemler üzerinde çalıştıklarını belirtti.



Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Çorlu'da soğuk kış günlerinde kentte yaşayan kimsenin dışarıda yardıma muhtaç kalmaması gerektiğini belirterek, "Kentimiz için el ele vereceksek önce kentimizde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için el ele vermemiz gerekiyor" dedi.



"Sıcak yuva özlemi"



Birlikten kuvvet doğacağına her zaman inandığını ifade eden Başkan Sarıkurt, "Hepimiz Çorlu'da yaşıyoruz. Bu şehre katkı sağlamak hepimizin görevi diye düşünüyorum. Çorlu'muzda yaşayan, kentimizde üreten, hizmet veren vatandaşlarımızla birlikte el ele vererek kentimizin ve hemşehrilerimizin yaşam kalitesini yükseltebiliriz. Türlü sebeplerle sokakları ve metruk yapıları mesken edinen evsiz vatandaşlarımızı soğuk kış günlerinde sıcak bir yuvaya kavuşturabiliriz. Onların ev özlemini bir nebze de olsa giderebiliriz" diye konuştu.



"Hayırseverlerin desteğini bekliyoruz"



"Çorlu'da yaşayan kimseyi çaresiz bırakmamalıyız fikriyle yola çıktığımız projemizin destek bulacağına olan inancımızla, geçtiğimiz günlerde Çorlu'muzda yer alan otel ve pansiyonların işletmecileri ve yöneticileri ile bir araya geldik" diyen Başkan Sarıkurt, "Evsizlerin, kimsesizlerin, sokakta yatan kişilerin umudu olabilmek için değerli konaklama işletmecileri ile ortak bir paydada buluşabileceğimizi düşündük ve konuyla ilgili fikir alışverişinde bulunduk. Ne mutlu ki bu fikir son derece olumlu karşılandı. Özellikle havaların gitgide soğuduğu şu günlerde muhtaç olan kişilere yardım eli uzatmalıyız. Bu konuda yalnızca belediyemizin değil şehrin tamamının desteğine ihtiyaç duyuyoruz. Elbirliğiyle bu şehirde kimseyi kimsesiz bırakmayacağız" dedi.



Hayırsever işletme sahiplerinin de yardımlarıyla ihtiyaç sahibi kimsesiz vatandaşların mağduriyetinin çözüme kavuşturulabileceğini belirten Başkan Sarıkurt, konu ile ilgili duyarlı vatandaşların Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile iletişime geçilebileceğini ifade etti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA