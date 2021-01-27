Çorlu Belediye Başkanı Sarıkurt: "Ekiplerimiz kar yağışı bitene kadar görev başında olacak"
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Çorlu Belediye Başkanı Sarıkurt: "Ekiplerimiz kar yağışı bitene kadar görev başında olacak"

27.01.2021 15:07 | Son Güncelleme: 27.01.2021 15:10
Çorlu Belediye Başkanı Sarıkurt:

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, ekiplerin kar yağışı bitene kadar görevlerinin başında olacağını söyledi.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, ekiplerin kar yağışı bitene kadar görevlerinin başında olacağını söyledi.

Sarıkurt, yaptığı açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yoğun kar yağışı sebebiyle ilçe genelinde kar temizleme ve tuzlama çalışması başlattığını belirtti.

Ekiplerin kar yağışının başladığı ilk andan itibaren tuzlama robotu, greyder, traktör, kamyon ve loader ile hemen çalışma yaptığını anlatan Sarıkurt, şöyle konuştu:

"Meteorolojinin uyarılarını dikkate alan Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz çalışma takvimini günler öncesinde planlamıştı. Sabahın erken saatlerinden itibaren görevlerinin başında olan ekiplerimiz yağış süresince yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlemlerini artırarak sahada etkili bir mücadele gerçekleştiriyor. Ekiplerimiz kar yağışı bitene dek 24 saat görev başında olacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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