Çorlu Belediye Başkanı Sarıkurt, 23 Nisan dolayısıyla koltuğunu öğrencilere devretti
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Çorlu Belediye Başkanı Sarıkurt, 23 Nisan dolayısıyla koltuğunu öğrencilere devretti

Çorlu Belediye Başkanı Sarıkurt, 23 Nisan dolayısıyla koltuğunu öğrencilere devretti
Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 101. açılış yıl dönümü ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, temsili olarak başkanlık koltuğunu Ebrar Tezcan ve Zeynep Naz Kınay'a devretti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 101. açılış yıl dönümü ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, temsili olarak başkanlık koltuğunu Ebrar Tezcan ve Zeynep Naz Kınay'a devretti.

Belediye Başkanlık makamında gerçekleşen programda Sarıkurt, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve Çorlu Kent Konseyi yöneticileri ile temsili devir teslim töreni gerçekleştirildi.

Törende, başkanlık makam koltuğu Aziz Günden İlkokulu öğrencileri Ebrar Tezcan ve Zeynep Naz Kınay'a devredildi.

Tezcan'ın duygu ve düşüncelerini paylaşmasının ardından Sarıkurt, temsili başkana Çorlu için planlanan çalışmalar ve projeler hakkında bilgiler verirken, Tezcan Çorlu'da yapılmasını istediği çalışmalar ve çocuklar için gerekli olduğunu düşündüğü projeler konusunda talimatlar verdi.

Aslında avukat olmak istediğini ancak başkanlık koltuğuna oturduktan sonra belediye başkanlığını sevdiğini ve belediye başkanı olmak istediğini dile getiren temsili başkan Ebrar Tezcan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına duyduğu minneti ifade ederek Başkan Sarıkurt ve etkinliği gerçekleştiren herkese ayrı ayrı teşekkür etti.

Sarıkurt, temsili başkan Tezcan'a teşekkür ederken günün anısına hediye takdim etti.

Temsili devir teslim töreni toplu hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

Başkan Sarıkurt ikinci temsili devir teslim töreninde ise bu defa başkanlık koltuğunu Çorlu Belediyesi Çocuk Meclisi Başkanı Zeynep Naz Kınay'a devretti.

Çorlu Belediyesi Çocuk Meclisi olarak Çorlu için projeler ortaya koyduklarını ve bunların büyük bir çoğunluğunun gerçekleştirilmesinden dolayı mutlu olduklarını belirten Kınay, salgın nedeniyle aksayan Çocuk Meclisi çalışmalarının ilerleyen dönemde yeniden başlamasını arzu ettiğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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