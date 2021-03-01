Çorlu Avcılar Derneği ilçeye müze kurma çalışmaları yürütüyor

Çorlu Avcılar Derneği Başkanı Mert Yılmaz, ilçeye Doğal Tabiat Müzesi kazandırmak için çalıştıklarını söyledi.

Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 800'e yakın üyelerinin bulunduğunu ve 60 yıllık bir dernek olduklarını belirtti.

Kara avcılığı av sezonunun 7 Mart'ta sonra ereceğini ifade eden Yılmaz, salgın dolayısıyla avcıların bu yıl güzel bir av dönemi geçirmediklerini ifade ederek, "Bu yıl av sezonumuz çok verimli geçmedi. Hafta sonları sokağa çıkma yasağı olduğu için avlanamayan üyelerimizin, çarşamba günleri de büyük kısmı çalıştığı için avlanamadı. Federasyon ve konfederasyon ile görüşmelerimiz oldu, onlar gerekli mercilere bu sıkıntıları iletti ancak, herhangi bir düzenleneme yapılmadı. Üyelerimiz bu yıl salgın dolayısıyla istedikleri gibi avlanamadı" dedi.

Yılmaz, dernek olarak kendilerinin de salgın tedbirlerine titizlikle uyduklarını belirterek, "Salgın sürecinde bütün üyelerimizi tek tek arayarak bilgilendirdik ve bize olan taleplerini dinledik. Bunların gereğini yaparak her üyemize maske, temizlik malzemesi ve dezenfektan desteğinde bulunduk." ifadelerini kullandı.

Normalleşme sürecinde yapılan yasal düzenlemeler sonrasında kanunların el verdiği şekilde dernek olarak kaldıkları yerden devam edeceklerini aktaran Yılmaz şunları kaydetti:

"Çorlu'da bir ilk olan Doğal Tabiat Müzesi'ni açmak için de gerekli çalışmaları başlattık. Konuyla ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. Çay bahçesi, poligon, restoran gibi hizmetlerinin yanı sıra Çorlu'ya bir de Doğal Tabiat Müzesi de kazandırırsak güzel olacak. Bin metrekare kapalı alanda yapılacak olan bu müzede, çocukların, üyelerimizin ve bütün herkesin ilgisini çekecek materyaller sergilenecek."

Yılmaz, nisan ayında 6 yıllık görev süresinin dolacağını ve salgın tedbirleri kapsamında genel kurul yapılma imkanı olursa başkanlık için yeniden aday olacağını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel