Çorlu Avcılar Derneği Başkanı: 'Av sezonu öncesi uyarı kurallara uyalım' Çorlu Avcılar Derneği Başkanı: 'Av sezonu öncesi uyarı kurallara uyalım'TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesi Avcılar Derneği Başkanı Mert Yılmaz, 2020-2021 av sezonunun açıldığını ve bunun için ava gidecek olan avcıların mutlaka tedbirlere uyması gerektiğini söylediÇorlu'da 2020-2021 av sezonunu...

Çorlu Avcılar Derneği Başkanı: 'Av sezonu öncesi uyarı kurallara uyalım'

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesi Avcılar Derneği Başkanı Mert Yılmaz, 2020-2021 av sezonunun açıldığını ve bunun için ava gidecek olan avcıların mutlaka tedbirlere uyması gerektiğini söyledi

Çorlu'da 2020-2021 av sezonunu açılmasıyla birlikte ava gideceklerin mutlaka yanında belgelerinin bulunması gerektiğini belirten Avcılar Derneği Başkanı Mert Yılmaz, evrakları yanında olmayanlara orman korucuları tarafından cezai işlem uygulanacağını belirtti.Yılmaz, '22 Ağustos tarihi ile açılacak yeni av sezonunda avcılarımız, birinci sınıf av gruplarında bulunan bıldırcın ve üveyik avlayabilecekler. 2020-2021 Av Sezonu ise 1 Mart 2020 tarihinde sona erecek.2020 yılından itibaren güme avcılığı yapan arkadaşlarımız da şart ve evrakları ile beraber Orman Müdürlüğüne başvuruda yaparak avlarına başlayabilirler. Uzun yıllar aradan sonra güme avcılığı yaptığımız girişimler ile yeniden başlayacak" dedi.

KURALLARA UYULMASI ŞART

Koronavirüs nedeni ile bu sene organizasyon yapamadıklarını belirten Yılmaz, 'Pandemi süresi boyunca tüm avcılarımızdan sosyal mesafelere uymalarını istiyoruz. Derneğimiz sürekli olarak dezenfekte ediliyor. Her ay etkinlik yapıyorduk fakat bu virüs nedeni ile etkinliklerimize ara verdik. Hijyen, temizlik ve mesafe çok önemli. O nedenle avcılarımızdan da bu kurallara uymasını istiyoruz. Mutlaka maske kuralına uyulmasını istiyoruz. Bizim avcılarımız av sonrasında bir araya gelerek ateş başında sohbet etmeyi sever. Onlar yine kurallar içinde bunu yapmaları istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA