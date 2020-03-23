Çorlu Atatürk Havalimanı'nda, yolcu ve eğitim uçuşlarına ara verildi Çorlu Atatürk Havalimanı'nda, yolcu ve eğitim uçuşlarına ara verildiTEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde bulunan Çorlu Atatürk Havalimanı'nda koronavirüs tedbirleri kapsamında yolcu ve eğitim uçuşlarına geçici süreyle ara verildi.

Çorlu Atatürk Havalimanı'nda, yolcu ve eğitim uçuşlarına ara verildi

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde bulunan Çorlu Atatürk Havalimanı'nda koronavirüs tedbirleri kapsamında yolcu ve eğitim uçuşlarına geçici süreyle ara verildi.

Çin'den yayılan ve Türkiye'de de ölümlere neden olan koronavirüs önlemleri kapsamında Çorlu Atatürk Havalimanı, yolcu uçak seferlerine kapatıldı. Havalimanında faaliyet gösteren 14 uçuş eğitim okulunun faaliyetlerine geçici süreyle ara verildi. Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Tekirdağ Çorlu Atatürk Havalimanı'nda hem yolcu hem de eğitim uçuşlarına geçici bir süre ara verilmiştir. Sadece kargo uçakları gelmektedir dedi.

Kaynak: DHA