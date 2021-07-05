Çorlu Askeri Havaalanında Karşılanan Şehit Polis Memurunun Naaşı Memleketi Edirne'ye Uğurlandı

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Tavşanlı Bölge Trafik Denetleme İstasyon Büro Amirliği'ndeki görevi esnasında, yaralamalı trafik kazası olayına müdahale ettiği sırada, sivil aracın çarpması sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Şehit olan Polis Memuru...