Çorlu Askeri Havaalanında Karşılanan Şehit Polis Memurunun Naaşı Memleketi Edirne'ye Uğurlandı
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Çorlu Askeri Havaalanında Karşılanan Şehit Polis Memurunun Naaşı Memleketi Edirne'ye Uğurlandı

Çorlu Askeri Havaalanında Karşılanan Şehit Polis Memurunun Naaşı Memleketi Edirne'ye Uğurlandı
Habermetre - Haberler | Toplum

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Tavşanlı Bölge Trafik Denetleme İstasyon Büro Amirliği'ndeki görevi esnasında, yaralamalı trafik kazası olayına müdahale ettiği sırada, sivil aracın çarpması sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Şehit olan Polis Memuru...

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Tavşanlı Bölge Trafik Denetleme İstasyon Büro Amirliği'ndeki görevi esnasında, yaralamalı trafik kazası olayına müdahale ettiği sırada, sivil aracın çarpması sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Şehit olan Polis Memuru Serhan Çalışkan'ın Türk Bayrağı'na sarılı naaşı, Kütahya'da düzenlenen törenin ardından uçakla ilimize getirildi.

Çorlu Askeri Havaalanı'nda törenle karşılanan Şehidin cenazesi, defnedilmek üzere Edirne iline uğurlandı.

Şehidimize Allah'tan rahmet dileyen Vali Yıldırım, ailesine başsağlığı ve sabırlar diledi.

Kaynak: Habermetre

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Çorlu Askeri Havaalanında Karşılanan Şehit Polis Memurunun Naaşı Memleketi Edirne'ye Uğurlandı - Haberler
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