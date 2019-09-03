Çorlu - Ankara uçuşları haftada 5 güne çıkıyor

03.09.2019 16:35

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası (Çorlu TSO) Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan, Çorlu-Ankara uçak seferlerinin haftada 5 güne çıkacağını müjdeledi.



Çorlu Kaymakamlığı öncülüğünde Çorlu Atatürk Havaalanı'nın aktifleştirilmesi için çalışma yürüten Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası'nın girişimlerinden nispeten de olsa sonuç alındı.



Yeni seferlerin gün ve saatlerini aktaran Çorlu TSO Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan başta Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı olmak üzere yeni düzenlemede emeği geçen herkese teşekkür etti.



Yapılan açıklamaya göre 27 Ekim - 28 Mart tarihleri arasındaki kış dönemi uçuş planlamasında Çorlu - Ankara seferlerine haftada 5 gün ayrıldı. Buna göre 27 Ekim 2019 tarihinden itibaren 28 Mart 2020 tarihine kadar Çorlu - Ankara seferleri Salı ve Perşembe günleri haricinde Pazartesi, Çarşamba, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 5 günü gerçekleştirilecek. Belirtilen tarihler arasında kalan belirtilen günlerdeki seferlerde sabah saatlerinde Ankara'dan havalanarak saat 11: 20'de Çorlu Atatürk Havaalanı'na gelecek olan yolcu uçağı 11: 50'de bu kez Çorlu'dan Ankara'ya gitmek üzere bir kez daha havalanacak. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA