Çorlu-Ankara uçak seferleri yeniden başlıyor Yeni tip korona virüs salgını dolayısıyla iptal edilen Çorlu Atatürk Havalimanı-Ankara Esenboğa Havalimanı seferleri yeniden başlıyor.

Yeni tip korona virüs salgını dolayısıyla iptal edilen Çorlu Atatürk Havalimanı-Ankara Esenboğa Havalimanı seferleri yeniden başlıyor.

İlk etapta 3 Eylül 2020 ile 24 Ekim 2020 tarihleri arasında Pazartesi, Perşembe ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanı 3 günü gerçekleştirilecek şekilde planlanan seferler kapsamında Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan havalanacak olan uçak saat 18.00'de hareket edecek ve 19.10'da Çorlu Atatürk Havalimanı'na iniş yapacak. 19.55'de Çorlu Atatürk Havalimanı'ndan yeniden havalanacak olan Ankara uçağı 20.15'de yeniden Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yapacak.

Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı da uçuşların ilk olarak haftada 3 gün yapılacağını belirterek başta Çorlu olmak üzere bölge halkına hayırlı olması temennisinde bulundu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA