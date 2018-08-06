Çorlu Alışveriş Fuarı Sona Erdi - Tekirdağ

Şarkıcı Kıraç verdiği konserle Tekirdağlı hayranlarıyla buluştu.

Çorlu Alışveriş Fuarının son gününde şarkıcı Kıraç sahne aldı.

Amatör grupların ardından sahneye çıkan Kıraç, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Sanatçıyı izlemeye gelen yüzlerce seveni ise zaman zaman şarkılara eşlik etti.

Konser sonunda sahneye çıkan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Kıraç'ı Çorlu'da ağırlamaktan dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, kendisine çiçek takdim etti.