Çorlu Ali Osman Çelebi Bulvarı'ndaki Çalışmalar Devam Ediyor
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Çorlu Ali Osman Çelebi Bulvarı'ndaki Çalışmalar Devam Ediyor

Çorlu Ali Osman Çelebi Bulvarı'ndaki Çalışmalar Devam Ediyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 2021 faaliyet programı kapsamında il genelinde yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 2021 faaliyet programı kapsamında il genelinde yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından ulaşım kalitesini arttırmak ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla sürdürülen yol yapım çalışmaları kapsamında Çorlu ilçesinin Ali Osman Çelebi Bulvarının Çorlu Çevre Yolu (Karatepe Kavşağı) ile Bülent Ecevit Bulvarı arasındaki yaklaşık 3 km'lik kısmın ilk 600 metrelik kısmının 2x2 olacak şekilde asfalt çalışmaları devam ediyor. Yolda altyapı kurumlarına ait alt yapı tesislerinin deprese işlemleri tamamlanan kesimlerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Çalışmalar kapsamında İki şeritli yolun 3 km'lik bu kısmı iki gidiş iki dönüş olmak üzere dört şeride çıkarılacak. 3 km uzunluğundaki bu kesimde 2 adet modern dönel kavşak bulunuyor.

Ayrıca, Ali Osman Çelebi Bulvarı ile Atatürk Bulvarı arasında kalan yaklaşık 1500 metrelik kısımda 2x3 bölünmüş yol olarak yapımı bu yıl tamamlanacak. Söz konusunu yolda TREDAŞ'ın yer altına alma ve aydınlatma çalışmaları devam ediyor. TREDAŞ'ın altyapı çalışmalarını tamamlanmasının ardından kaldırım, bisiklet yolu ve aşınma asfaltı tabakasının yılsonuna kadar yapılması planlanıyor.

Konu ile ilgili açıklama yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak il genelinde yol yapım ve onarım çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda Fen İşleri Dairesi ekiplerimiz mesai mefhumu gözetmeden büyük bir özveri ile çalışmaya devam ediyorlar. Çalışmalarımızın şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. " dedi

Kaynak: Habermetre

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