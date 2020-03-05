Corgi Filmi
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Corgi Filmi

Corgi filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Corgi filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

05.03.2020 14:46 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:46
Corgi Filmi

'The Queen's Corgi', İngiliz hükümetinin en sevilen köpeği Rex’in maceralarını anlatıyor. Buckingham Sarayı’nda lüks bir yaşam süren şımarık köpek Rex, birbirinden farklı türlerdeki köpeklerle savaşmak zorunda kalır.

Ben Stassen'ın koltuğunda oturduğu filmin senaryosunu Rob Sprackling, Johnny Smith kaleme alıyor.

Yönetmen: Ben Stassen, Vincent Kesteloot

Senaryo: Rob Sprackling, Johnny Smith

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: The Queen's Corgi

Yapımcı Firma: Belga Productions

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: Belçika

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 92 dk.

Dağıtıcı Firma: TME (The Moments Entertainment)

Vizyon Tarihi: 26.04.2019


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Kaynak: InterSinema.com

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