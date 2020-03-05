Corgi Filmi
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'The Queen's Corgi', İngiliz hükümetinin en sevilen köpeği Rex’in maceralarını anlatıyor. Buckingham Sarayı’nda lüks bir yaşam süren şımarık köpek Rex, birbirinden farklı türlerdeki köpeklerle savaşmak zorunda kalır.
Ben Stassen'ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin senaryosunu Rob Sprackling, Johnny Smith kaleme alıyor.
Yönetmen: Ben Stassen, Vincent Kesteloot
Senaryo: Rob Sprackling, Johnny Smith
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: The Queen's Corgi
Yapımcı Firma: Belga Productions
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Belçika
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 92 dk.
Dağıtıcı Firma: TME (The Moments Entertainment)
Vizyon Tarihi: 26.04.2019
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Kaynak: InterSinema.com