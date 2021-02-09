Corendon Touristic ve Corendon Airlines'a ödül
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Corendon Touristic ve Corendon Airlines'a ödül

09.02.2021 11:57 | Son Güncelleme: 09.02.2021 12:00
Corendon Touristic ve Corendon Airlines'a ödül

Corendon Touristic ve Corendon Airlines, sektörel organizasyonlarda ödül kazanmaya devam ediyor.

Corendon Touristic ve Corendon Airlines, sektörel organizasyonlarda ödül kazanmaya devam ediyor.

Corendon Airlines'tan yapılan açıklamaya göre, uzakrota.com tarafından gerçekleştirilen ve seyahat sektörünün nabzını tutan Uzakrota Seyahat Ödülleri 2020'de ödül kazanan markalar, küresel çapta yapılan halk oylaması sonucu belli oldu.

25 Ocak-5 Şubat 2021'de yapılan ve 182 bin 475 oyun kullanıldığı yarışma sonucunda Corendon Touristic ve Corendon Airlines, ödül kazanan markalar arasında yer aldı.

Geçen yıl düzenlenen ödüllerde ikinci sırada yer alan Corendon Touristic, 2020 yılında ise "Yılın Incoming Tur Operatörü" dalında birinci seçildi. 2001'den bu yana dünya çapında yılda 500 binden fazla müşterinin ihtiyaçlarını karşılayan ve 24 saat hizmet sunan Corendon Touristic, ödül koleksiyonuna "Yılın Incoming Tur Operatörü" ödülünü de eklemiş oldu.

Corendon Airlines ise Uzakrota Seyahat Ödülleri'nin "Yılın Low-Cost Hava Yolu" kategorisinde ikinci sırayı elde etti. Filosundaki 24 uçak ile birlikte uçuş kapsamını uzun süredir genişleten Corendon Airlines, geçen yıl da yine uzakrota.com ziyaretçileri tarafından "Yılın Yerli Dijital Havayolu Markası" seçilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz

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