Corendon Sport Talks'a genç voleybolcu İpar Özay Kurt konuk oldu

Corendon Airlines, sürdürülebilir sponsorluk iletişimi için hayata geçirdiği Corendon Sport Talks projesinin ikinci bölümünü yayınladı.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, ilk bölümde Anadolu Efes'in yıldız oyuncusu Vasilije Micic'i sporseverlerle buluşturan Corendon Airlines, ikinci bölümde ise Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı ve Milli Takım oyuncularından İpar Özay Kurt'u ağırladı.

Programın en ilgi çeken bölümünün Kurt'un yan flüt ile Fenerbahçe'nin 100. Yıl Marşı'nı çaldığı dakikaların olduğu kaydedildi. Yayın, Türkiye'de maç anlatan ilk ve tek kadın spiker Başak Koç'un moderatörlüğünde gerçekleştirildi.

Açıklamada programdaki değerlendirmelerine yer verilen İpar Özay Kurt, "Annem de babam da sağlık sektöründe çalışıyorlar ve bu sebeple çok gezdiğim bir çocukluğum oldu. O yaşlarda gelişen her yere uyum sağlama yeteneğim, şu anki hayatım için büyük kolaylık sağlıyor. Her gittiğimiz yerde yeni arkadaşlarım oluyordu. Bu süreç insanlarla nasıl daha iyi iletişim kurabileceğimi de gösterdi." dedi.

Kurt, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde iken o bölgenin avantajı sayesinde yüzmeye adım atmıştım. Ankara'da ise okulun ilk günü beden eğitimi öğretmeni beni voleybola yönlendirdi arkadaşlarımdan daha uzun olduğum için. Okul takımıyla da voleybola adım atmış oldum. İlk başlarda yüzmeden voleybola geçtiğimde üzülmüştüm. Sonrasında bir takımın üyesi olmanın önemini anladım ve voleybolu çok sevmeye başladım." değerlendirmesinde bulundu.

Kurt, Corendon Sport Talks'un "İlkler" bölümünde ise şunları kaydetti:

"Fenerbahçe Opet A Takımı formasıyla ilk sahaya çıktığımda çok büyük bir heyecan hissetmiştim. Ayrıca stresli de bir durumdu. Hayalini kurduğunuz oyuncularla aynı sahada olmak, top toplayıcılığı yaptığınız ve top verdiğiniz insanlarla aynı sahayı paylaşmak çok farklıydı. Bunu düşünmek bile çok heyecan vericiydi. Tarif edilemez bir duyguydu. Kariyerimdeki ilk şampiyonluğu ise İlBank Spor Kulübü ile yıldızlar kategorisinde kazanmıştım. O da unutulmaz bir deneyimdi. İlk öğrendiğim yabancı dil ise İngilizce. Sonrasında Almanca konuşmaya başladım. Gelecekte ise Çince ve Sırpça öğrenmek istiyorum. Sırpça, voleybol dünyası için çok önemli bir dil."

"Corendon Airlines bizim için büyük bir şans"

Kurt, Corendon Airlines'ın 2019-2020 sezonundan itibaren Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'na verdiği sponsorluk desteğine ilişkin, "Corendon Airlines, uzun süredir ilklere imza atan ve pek çok spor kulübüne, özellikle de kadın takımlarına büyük destek veren bir marka. Kulübümüze destek vermeleri de biz oyuncular için büyük bir şans. İyi ki Corendon Airlines bizim de sponsorumuz oldu." ifadelerini kullandı. Kurt, programın "Fark Yarat" bölümünde ise şunları ifade etti:

"Benim için fark yaratmak, karakterinizi ortaya koymak demek. Her insanın farklı bir karakteri var ve siz kendi kişiliğinizi gösterdiğiniz zaman bana göre fark yaratmış oluyorsunuz. Voleybolda ise fark yaratabileceğim noktalar olarak her zaman daha fazla çalışmayı ve herkesten çok istemeyi görüyorum. Takımımızın Baş Antrenörü Zoran Terzic ile de hep o yönde diyaloglarım oluyor. Onunla çalıştığım için kendimi şanslı hissediyorum. Kariyeri şampiyonluklarla dolu, yıldız oyuncular yetiştirmiş, size bir antrenörden öte bir arkadaş ya da baba gibi yaklaşabilen, açık iletişimi tercih eden bir isim. Voleybol konusunda kendimi geliştirmek istediğim nokta ise bir smaçör olarak daha da çok yönlü bir oyuncu olmak. Çünkü sahada sorumluluk alanlarınız çok geniş. Özellikle de manşet alanında mükemmel olmak istiyorum."

Programda Fenerbahçe taraftarları için yan flüt ile 100. Yıl Marşı'nı çalan Kurt, "Voleyboldan boş kalan zamanlarda yan flüt çalmaya devam ediyorum. Çok fazla boş zamanımız olmadığı için başka alanlara zaman ayırmakta zorlanıyorum. Ancak yan flüt her zaman birinci hobim durumunda." ifadelerini kullandı.

Kurt, 2020 U19 Avrupa Şampiyonası şampiyonluğu hakkında, "Final maçının 30 Ağustos'ta oynanması bize büyük güç verdi. Bunun bilincindeydik. 30 Ağustos'ta ülkemize zaferle dönmek zorundaydık. Göğsümüzde o bayrağı taşıdığımız için bu bizim için bir görevdi. Bunu başarmanın mutluluğunu hala yaşıyoruz. Milli Takımımızla Olimpiyat Oyunları'na gitmeyi çok istiyorum. Her sporcunun hayalidir, en büyük organizasyon." ifadelerini kullandı.

Corendon Sport Talks'un ikinci bölümü "https://www.youtube.com/watch'v=NbiiVqDP3TU" linkinden İngilizce-Türkçe altyazılı ve işaret dili seçeneğiyle izlenebiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu