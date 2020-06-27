Corendon Havayollarının İzmir uçuşları başladı
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Corendon Havayollarının İzmir uçuşları başladı

Corendon Havayollarının, Düsseldorf'tan İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na ilk uçuşu yapıldı.

Corendon Havayollarının İzmir uçuşları başladı
27.06.2020 14:59 | Son Güncelleme: 27.06.2020 15:31

Corendon Havayollarının, Düsseldorf'tan İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na ilk uçuşu yapıldı.

TAV Havalimanlarının yazılı açıklamasına göre, Corendon Havayollarının uçağı, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda su takı ve çiçeklerle karşılandı.

Şirket, Almanya'nın 10 şehrinden, Avusturya'nın başkenti Viyana, Belçika'nın başkenti Brüksel ve İsviçre Basel'den İzmir'e karşılıklı seferlere başladı.

Almanya'dan uçuş yapılacak şehirler Köln, Düseldorf, Münster/Osnabrück, Frankfurt, Hannover, Hamburg, Münih, Nürnberg, Stuttgart ve Berlin-Tegel olarak belirlendi.

"Operasyonlarımızı sorunsuz sürdürüyoruz"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen TAV Ege Genel Müdürü Erkan Balcı, havalimanında yeniden yolcuları ve tarifeli uçuşları karşılamaktan mutluluk duyduklarını belirterek şunları kaydetti:

"Haziran başında iç hat uçuşlarına hizmet vermeye başladık. Sektör paydaşlarımızla birlikte uyum içinde hayata geçirdiğimiz önlemler sayesinde sorunsuz bir şekilde operasyonlarımızı sürdürüyoruz. Corendon Havayollarının bu haftadan itibaren Avrupa'nın 13 şehrinden İzmir'e direkt uçuşlara başlamasından dolayı mutluluk duyuyoruz. Pandemi sürecinde birlikte hazırlandığımız Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının koordinasyonunda, DHMİ, SHGM başta olmak üzere hava yollarımıza ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz."

Diğer uçuşlar

Corendon Havayollarının Ankara ve Bodrum'a da haftada bir kez Köln'den karşılıklı sefer düzenlemeye başladığı bildirildi.

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda pandemi nedeniyle verilen 2 aylık aranın ardından 3 Haziran'da yeniden başlayan tarifeli iç hat uçuşları sürüyor.

Corendon'un yanı sıra Sunexpress de Avrupa'nın çeşitli şehirlerinden İzmir'e uçuşlar düzenliyor.

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda SHGM tarafından yayınlanan Havaalanı Pandemi Tedbirleri ve Sertifikasyonu Genelgesi'ne uygun olarak, yolcuların ve havalimanı çalışanlarının terminal genelinde fiziksel mesafelerini korumalarına yardımcı olmak üzere yönlendirmeler ve işaretlemeler bulunuyor.

TAV Havalimanları

Dünyanın önde gelen havalimanı işletmecileri arasında yer alan TAV Havalimanları, Türkiye'de Antalya, Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes, Milas Bodrum ve Gazipaşa Alanya havalimanlarını işletiyor. TAV yurt dışında ise Gürcistan'ın Tiflis ve Batum, Tunus'un Monastır ve Enfidha-Hammamet, Makedonya'nın Üsküp ile Ohrid, Suudi Arabistan'ın Medine ve Hırvatistan'ın Zagreb Havalimanı'nda faaliyet gösteriyor. Holding, duty free, yiyecek içecek hizmetleri, yer hizmetleri, bilişim, güvenlik ve işletme hizmetleri gibi havalimanı operasyonunun diğer alanlarında da faaliyet gösteriyor. Bu çerçevede TAV Havalimanları, Letonya'nın Riga Havalimanı'nda da duty free, yiyecek içecek ve diğer ticari alanların işletmesini gerçekleştiriyor.

Kaynak: AA

Manşet

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