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Corendon Havayollarının Antalya uçuşları başladı

Corendon Havayollarının, Düsseldorf'tan Antalya Havalimanı'na sezonun ilk uçuşu yapıldı.

Corendon Havayollarının Antalya uçuşları başladı
27.06.2020 18:05 | Son Güncelleme: 27.06.2020 19:00

Corendon Havayollarının, Düsseldorf'tan Antalya Havalimanı'na sezonun ilk uçuşu yapıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uluslararası uçuşlarına ara veren Corendon Airlines'in, Avrupa'dan Antalya'ya ve Anadolu'nun diğer 11 şehrine uçuşlarına başlandı.

Corendon Airlines'ın Düsseldorf-Antalya seferini gerçekleştiren uçağı 130 yolcusuyla Fraport TAV Antalya Havalimanı'na iniş yaptı.

Su takıyla karşılanan uçağın yolcuları, maske takarak ve sosyal mesafeye dikkat ederek indi. Alınan tedbirler kapsamında otobüsle güvenli şekilde terminale gelen yolcuların, termal kameradan ateş ölçümleri de gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, Almanya'nın 31 Ağustos'a kadar uzattığı AB ülkeleri destinasyonlarına uygulanan seyahat uyarısının daha erkene çekilmesi için önemli çalışmalar yapıldığını söyledi.

"Turistlere esnek bilet imkanı sunuyoruz"

Bu doğrultuda Avrupa'dan Türkiye'ye uçuşları 26 Haziran itibarıyla başlattıklarını belirten Karaer, Türkiye'nin güvenli olduğunu tüm yurt dışı tanıtım çalışmalarında anlattıklarını aktardı.

Firma olarak Alman turistlerin Türkiye'de güvenle tatil yapabilmeleri için hizmet geliştirdiklerini vurgulayan Karaer, "Türkiye'deki tatili esnasında Kovid-19'a yakalandığı tespit edilen ve dönüş biletleri Corendon Airlines'dan olan yolcuları, tedavileri tamamlandıktan sonra ülkelerine geri götürüyoruz. Ayrıca bu yolcuların ailelerine de istedikleri zaman ülkelerine dönme esnekliği tanıyoruz. 'Biletin güvende' kampanyasıyla misafirlerimize esnek rezervasyon imkanı sağlayarak yolcularımızın biletlerine güvence veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Manşet

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