Corendon, Brüksel'den Eskişehir'e direkt seferlere başlıyor SON yıllarda Avrupa'dan Anadolu şehirlerine yaptığı uçuşların sayısını artıran Corendon Airlines, 3 Temmuz itibarıyla yaz sezonu boyunca Brüksel'den Eskişehir'e düzenleyeceği uçuşların programını açıkladı.

SON yıllarda Avrupa'dan Anadolu şehirlerine yaptığı uçuşların sayısını artıran Corendon Airlines, 3 Temmuz itibarıyla yaz sezonu boyunca Brüksel'den Eskişehir'e düzenleyeceği uçuşların programını açıkladı.

Avrupa'daki Türklerin memleketlerine direkt seferlerle ulaşmasını kolaylaştırmak için Avrupa-Anadolu hatlarındaki uçuş sayılarını düzenli olarak artıran Corendon Airlines, Eskişehir, Emirdağ ve Afyonlu Türk vatandaşlarının yoğun yaşadığı Belçika ve çevresindeki talebi göz önüne alarak bu hattı da uçuş programına ekledi.

CEO Yıldıray Karaer, pandemi sürecine rağmen Avrupa'dan memleketlerine seyahat etme özlemi duyan çok sayıda Türk vatandaşı olduğu için düzenleyecekleri bu uçuşların yoğun ilgi gördüğünü açıkladı. Karaer, Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı'na ilk uçuşlarını 5 Ağustos 2009 tarihinde Boeing 737-300 tipi uçakla yaptıklarını, şimdi ise 3 Temmuz itibarıyla Brüksel-Eskişehir hattına haftada 2 uçuş düzenleyerek yeniden başlayacaklarını açıkladı. Karaer, "Amacımız, Brüksel'de base olan Boeing 737-800 tipi uçağımız ile yapacağımız bu uçuşlara, yılın 12 ayı boyunca uçuş planını sürekli genişleterek devam etmek" dedi.

Havayolu, 27 Haziran itibarıyla Almanya, Hollanda, İsviçre ve Avusturya'dan, Anadolu'nun 12 şehrine de uçuşlara başlayacak.

Kaynak: DHA