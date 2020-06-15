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Corendon Airlines Türkiye'de korona virüse yakalanan turistlerin ülkesine geri dönüşünü garanti...

Corendon Airlines, Almanya Hükümeti'nin Türkiye için verdiği seyahat uyarısını 31 Ağustos'a kadar uzatması üzerine, Türkiye'de tatil yaparken korona virüse yakalandığı tespit edilen yolcularının ve ailelerinin geri dönüşlerini üstleneceğini açıkladı.

Corendon Airlines Türkiye'de korona virüse yakalanan turistlerin ülkesine geri dönüşünü garanti...
15.06.2020 11:42 | Son Güncelleme: 15.06.2020 11:46

Corendon Airlines, Almanya Hükümeti'nin Türkiye için verdiği seyahat uyarısını 31 Ağustos'a kadar uzatması üzerine, Türkiye'de tatil yaparken korona virüse yakalandığı tespit edilen yolcularının ve ailelerinin geri dönüşlerini üstleneceğini açıkladı.

Pandemi sebebiyle uçuşlarına verdiği aradan sonra 27 Haziran itibarıyla yeniden uçmaya başlayacağını açıklayan Corendon Airlines, Almanya Hükümeti'nin Türkiye için verdiği seyahat uyarısını 31 Ağustos'a kadar uzatması üzerine, Türkiye'de tatil yaparken korona virüse yakalandığı tespit edilen yolcularının ve ailelerinin geri dönüşlerini üstleneceğini açıkladı. Pandemi sürecinde gerekli tüm önlemleri alarak güvenli uçuşlar yapmak için hazırlıklarını tamamlayan firma, Alman turistlerin Türkiye'de güvenle tatil yapabilmeleri için bir hizmet daha geliştirdi. Türkiye'de tatili esnasında korona virüse yakalandığı tespit edilen ve dönüş biletleri Corendon Airlines'dan olan yolcuları tedavileri tamamlandıktan sonra ülkelerine geri götürecek olan firma, ayrıca bu yolcuların ailelerine de istedikleri zaman ülkelerine dönme esnekliği tanıyacak.

Corendon Airlines CEO'su Yıldıray Karaer, Alman turistlerin Türkiye'ye planlayacakları tatillerinde içlerinin bir nebze daha rahat olması için böyle bir uygulamaya gittiklerini açıklarken, pandemi sebebiyle yerde yatan tüm uçaklarında da uluslararası standartlarda ekstra hijyen önlemleri aldıklarını anlattı. Karaer, "Uzun süre evde kaldıktan sonra tatil için yola çıkan yolcularımızın en güvenli ve emniyetli şekilde seyahat etmesini sağlıyor olacağız" dedi.

Yolculara rezervasyon esnekliği

Havayolu firmasının ayrıca pandemi sürecinde bir yandan tatile özlem duyarken bir yandan da değişen gündem ve ülkelerin farklı uygulamaları sebebiyle rezervasyon yaparken endişe taşıyan misafirleri için esnek rezervasyon imkanı sağlayarak yolcularının biletlerine güvence veriyor. "Biletin Güvende" kampanyası ile yolcuların içleri rahat bir şekilde rezervasyon yapabileceklerini anlatan Karaer, "Misafirlerimizin rahatı için bu süreçte tüm rezervasyonlarda ücretsiz tarih ve hat değişim imkanı sunuyoruz. Biletini 13 Haziran 2020 ve 15 Temmuz 2020 tarihleri arasında havayolu şirketimiizden alan yolcularımız, uçuş tarihlerine 7 gün kalana kadar tarih ve hat değişikliği talebinde bulunabilecekler. Tatil planlarına esneklik tanıyarak rezervasyona teşvik etmek amacıyla düzenlediğimiz bu kampanya, 2020 Yaz sezonu süresince yani 31 Ekim 2020'ye kadar sürecek. Yolcularımız uçuşlarını 31 Ekim 2021 tarihine kadar erteleyebilecek ve biletlerini istedikleri destinasyona değiştirebilecekler" ifadelerini kullandı.

"27 Haziran'da Avrupa - Anadolu hatlarına da başlıyoruz"

Son iki senedir Avrupa'dan Anadolu'ya yaptığı uçuşları ve hatları arttırarak Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarına memleketlerine direkt uçuş imkanı sunan şirket, 27 Haziran itibarıyla Almanya, Hollanda, İsviçre ve Avusturya'dan Anadolu'nun 11 şehrine uçuşlara da başlayacak. Karaer konuyla ilgili, "Geçtiğimiz haftalarda, 27 Haziran itibari ile Avrupa bayraklı havayolumuz ile Avrupa içi uçuşlara başlayacağımızı açıklamıştık. Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarının da tatillerini ülkemizde geçirmek için yoğun bir istek duyduklarını biliyoruz. Bu sebeple, aynı tarih itibarıyla başta Almanya olmak üzere Avrupa'dan direkt Anadolu seferlerine de başlayacağımızın müjdesini vermek isterim. Ayrıca, standart tarifemize ilave uçuşlar ekleyerek programı genişlettik. Önümüzdeki günlerde bu programı kademeli olarak daha da yoğunlaştıracağız" dedi.

Corendon Airlines'ın 27 Haziran itibarıyla başlayacağı Anadolu hatlarının programı şu şekilde:

Köln, Düseldorf, Frankfurt, Hannover, Berlin Tegel, Basel, Amsterdam, Friedricshafen, Viyana - Kayseri. Kayseri - Köln, Düseldorf, Frankfurt, Hannover, Berlin Tegel, Basel, Amsterdam, Friedricshafen, Viyana.

Amsterdam- Konya, Konya- Amsterdam.

Köln - İzmir, Gaziantep, Trabzon, Diyarbakır, Zonguldak, Adana, Ankara. İzmir, Gaziantep, Trabzon, Diyarbakır, Zonguldak, Adana, Ankara - Köln. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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