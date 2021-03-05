Corendon Airlines'tan "Kadınlar Günü"ne özel yüzde 8 indirim
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Corendon Airlines'tan "Kadınlar Günü"ne özel yüzde 8 indirim

05.03.2021 10:21 | Son Güncelleme: 05.03.2021 10:24
Corendon Airlines'tan

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel bir kampanya hazırlayan Corendon Airlines, 6-7-8 Mart tarihlerinde kadın yolcular tarafından web sitesinden yapılan rezervasyonlara yüzde 8 indirim uyguluyor.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel bir kampanya hazırlayan Corendon Airlines, 6-7-8 Mart tarihlerinde kadın yolcular tarafından web sitesinden yapılan rezervasyonlara yüzde 8 indirim uyguluyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2021 yaz sezonu uçuşları için geçerli olan kampanyanın bir diğer avantajı da indirimin sadece kadın yolcular için geçerli olmayıp rezervasyonda yer alan tüm yolcuların bilet tutarı üzerinden hesaplanması. Kampanyadan faydalanabilmenin tek ön şartı ise kadın yolcuların web sitesinden üye girişi yapmış olması.

Kadınlar Günü Kampanyası'ndan bilet satın alan yolcuların tatil planlarının veya tarihlerinin değişmesinden de endişe etmesine gerek kalmıyor. Corendon Airlines, mart ayı boyunca corendonairlines.com web sitesinden yapılan tüm rezervasyonlarda, uçuştan 7 gün öncesine kadar cezasız tarih ve hat değişikliği yapabilme imkanı sunuyor.

Yolcuların gönül rahatlığı ile rezervasyon yapması için mart ayı boyunca yapılacak satın almalara uygulanan hizmet, 2021 yaz sezonunda gerçekleşecek tüm uçuşlar için de geçerli.

Corendon Airlines'ın sunduğu kampanyalar hakkında daha detaylı bilgi ve rezervasyon için corendonairlines.com web sitesinin ziyaret edilmesi yeterli oluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz

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